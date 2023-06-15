Все пойдут! Зинченко ответил, готов ли воевать за Украину

Футболист лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что планирует вернуться в Украину после окончания карьеры игрока, а также, что готов пойти на фронт, если нужно.

Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

— Моя семья в Украине. Они не хотят покидать страну. Это их Родина. Я тоже после завершения футбольной карьеры буду жить в Украине. Это точно, миллион процентов, — сказал Зинченко.

Журналист спросил игрока, хотел бы он присоединиться к армии и воевать, на что Зинченко сказал: Если наступит такой момент, то все там будут. Если это будет последний звонок, то все будут воевать.

Морган уточнил, пойдет ли он? Тогда Зинченко сказал: Все пойдут. На еще один вопрос, будет ли он воевать за Украину, Александр ответил:

— Конечно. Но в то же время я понимаю, что сейчас, в это время, я гораздо полезнее здесь, в этот момент. Но ты никогда не знаешь, что случится, — сказал он.

Arsenal and Ukraine player Oleksandr Zinchenko tells Piers Morgan he wants to fight for his country. “There will be a time, everyone will be there. It will be the last call.” Watch more of the interview on TalkTV at 8pm.@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/wGNAN0jFR6 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) June 14, 2023

Он также рассказал о своем отношении к россиянам и войне. По его словам, он бы не пожал российскому футболисту руку на поле.

— Потому что я никогда не приму их реакции. Вы можете сказать, что они ничего не делают против нас. Но они делают. Что? Они не реагируют. Если никто не будет говорить, потому что напуган, то мне жаль. Никогда не называйте нас братьями, как они это делали в прошлом. Никогда снова, — сказал футболист.

Зинченко также сказал, что он родился и рос, зная, что Крым и Донбасс — это Украина. Рассказал, что пять лет он провел в Донецке, и назвал его удивительным городом.

— И в какой-то момент он уже якобы стал российским. Как? Для чего? Они имеют право делать это? Почему мы должны отдать его им? Сколько людей уже было убито? Сколько зданий разрушено?

Так почему мы должны их отдавать? Я не понимаю. Почему россияне запускают ракеты ночью? Чтобы держать людей в страхе, чтобы подтолкнуть людей пойти против нашего президента, — сказал Зинченко.

Он также отметил, что верит и знает, что Украина победит в войне. Александр напомнил, что оккупанты думали, что через три дня будут шагать парадом в центре Киева, но они не ожидали такого сопротивления украинцев. Мы уже победили, сказал спортсмен.

Источник: Пирс Морган

Фото: Instagram/Александр Зинченко

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