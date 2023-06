Все пойдут! Зинченко ответил, готов ли воевать за Украину

Футболист лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что планирует вернуться в Украину после окончания карьеры игрока, а также, что готов пойти на фронт, если нужно.

Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Журналист спросил игрока, хотел бы он присоединиться к армии и воевать, на что Зинченко сказал: Если наступит такой момент, то все там будут. Если это будет последний звонок, то все будут воевать.

Морган уточнил, пойдет ли он? Тогда Зинченко сказал: Все пойдут. На еще один вопрос, будет ли он воевать за Украину, Александр ответил:

— Конечно. Но в то же время я понимаю, что сейчас, в это время, я гораздо полезнее здесь, в этот момент. Но ты никогда не знаешь, что случится, — сказал он.

Arsenal and Ukraine player Oleksandr Zinchenko tells Piers Morgan he wants to fight for his country.

“There will be a time, everyone will be there. It will be the last call.”

Watch more of the interview on TalkTV at 8pm.@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/wGNAN0jFR6

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) June 14, 2023