У меня нет слов. Это не люди: Калинина о затопленном родном городе из-за подрыва россиянами ГЭС

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина вспомнила счастливое детство в родной Новой Каховке. Ее город российские захватчики оккупировали с первых дней полномасштабного вторжения, а после подрыва плотины Каховской ГЭС он ушел под воду.

Спортсменка в интервью Inews рассказала, что провела в Новой Каховке все детство, там она ходила в школу и начинала делать первые шаги в теннисе.

— Я особенно хорошо помню лето в детстве. Об этом очень трудно говорить… но я каждый день просыпалась в 6 утра, шла с бабушкой на теннисные корты, тренировалась одну сессию, потом возвращалась обратно, потом еще одну, потом какие-то фитнес-игры и так далее со всеми, потому что там было так много детей, — рассказала она.

Калинина сказала, что те моменты в детстве — это прекрасные воспоминания. Но все это разрушило российское полномасштабное вторжение. Теннисные корты, на которых она играла, теперь снесены наводнением.

— Я не могу этого забыть, но то, что произошло сейчас… У меня нет слов, потому что сначала они оккупировали территорию, а теперь разбомбили (Каховскую ГЭС, — Ред.), и из-за этого взрыва вся вода просто накрыла город. Так что я могу сказать? Я имею в виду, что это не люди, — сказала теннисистка.

Когда началось полномасштабное вторжение, ее дедушка и бабушка отказывались покидать дом, в котором прожили всю жизнь. Семья Калининой хотела перевезти их в Киев. Когда однажды на соседний дом упала бомба, то они изменили свое решение.

Теннисистка напомнила миру о ежедневном российском терроре, с которым сталкиваются украинцы на примере рассказа о том, как иногда происходит общение с родней, которая сейчас в столице.

— Когда я разговариваю со своей семьей, иногда я слышу, что происходит. Они подходят к окну и говорят: О, ракета летит. Дети гуляют на улицах, ездят машины, и вы не можете в это поверить, пока не увидите этого. Просто из окна дома видно, как летит ракета, бомба, потом еще одна, и они живут в этой реальности. Это уже привычная вещь для людей в Украине.

Она отметила, что хуже всего война влияет на детей, которые растут в реалиях войны. Мама Ангелины — тренер по теннису и занимается с детьми до десяти лет. Калинина рассказала, что однажды, когда была плохая погода и гремело, дети были очень напуганы и не могли больше тренироваться. Дети говорили, что это бомбы и ракеты.

Ангелина Калинина весь травяной сезон проведет на кортах Великобритании, которая предоставила украинским игрокам и их тренерам бесплатное жилье и тренировочные базы для подготовки в Уимблдоне или в Сурбитоне.

Спортсменка отметила, что пока украинские войска ведут борьбу на поле боя, для украинских теннисистов поле битвы — это корт. Она добавила, что украинцы очень сплоченные и сильные.

Источник: Inews

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