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Спорт
Малиновская Ангелина, редактор ленты

ПАСЕ поддерживает полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

ПАСЕ поддерживает полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде
Фото: Depositphotos

ПАСЕ приняла резолюцию с рекомендацией Международному олимпийскому комитету не допускать российских и белорусских атлетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже даже под нейтральным флагом.

Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от Слуги народа Евгения Кравчук.

За соответствующее решение проголосовал 71 член ПАСЕ, четыре высказались “против”.

В документе отмечается, что Ассамблея считает, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в нынешних условиях немыслимо, будет использовано в качестве инструмента пропаганды и де-факто сделает невозможным участие других спортсменов, в том числе и украинских.

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ПАСЕ добавляет, что отсутствие соответствующего строгого запрета будет побуждать россиян верить, что мир готов поддерживать связи с РФ, несмотря на ее военную агрессию против Украины.

Ассамблея отмечает, что соответствующим недопуском спортсменов государств-агрессоров МОК показал бы свою приверженность ценностям Олимпийских игр, способствовал бы поиску мирных путей разрешения конфликтов и послал бы четкий сигнал российскому и белорусскому правительствам, что их действия имеют последствия и что международное сообщество солидарно с Украиной.

Документ содержит решительный призыв к МОК и его спортивным органам запретить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, а также во всех других крупных спортивных мероприятиях, пока продолжается война против Украины.

Беларусь, Олимпийские игры, ПАСЕ, Росія
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