Ностальгический список легенд: известны составы команд благотворительного матча Game4Ukraine

В Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж 5 августа состоится благотворительный поединок в поддержку Украины Game4Ukraine.

В матче сыграют две команды: команда легенды украинского футбола Андрея Шевченко против команды хавбека сине-желтых и лондонского Арсенала Александра Зинченко.

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что этот матч соберет целую плеяду футбольных звезд 2000-х. Тренерами команд будут: наставница женской команды Челси Эмма Хейз и экс-тренер канониров Арсен Венгер.

В команде Шевченко сыграют обладатель Золотого мяча-2006 Фабио Каннаваро, а также легендарные футболисты Карвальо, Макелеле, Зеедорф, Дида и другие звезды футбола.

Синяя команда (Андрей Шевченко): Дида, Карло Кудичини, Рикардо Карвальо, Массимо Оддо, Уильям Галлас, Фабио Каннаваро, Майкл Эссьен, Клод Макелеле, Кларенс Зеедорф, Михаил Мудрик, Джанфранко Дзола, Лука Тони, Самюэль Этоо, Андрей Шевченко.

Команда Александра Зинченко состоит преимущественно из легенд Арсенала, таких как Виера и Леманн. Также сыграют Санья, Арне Риисе, Уилшир, Кин.

Желтая команда (Александр Зинченко): Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Пер Мартесакер, Йон Арне Риисе, Уэс Морган, Бакари Санья, Патрик Бергер, Робер Пирес, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Джек Уилшир, Эдгар Давидс, Александр Зинченко, Робби Кин, Шота Арвеладзе.

Все вырученные средства с этого матча пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, пострадавшего от войны РФ против Украины.

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