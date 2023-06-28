Украинская молодежная сборная вышла в 1/4 финала Евро-2023: с кем продолжится борьба

Украинская молодежная сборная по футболу (U-21) завершила выступление на групповом этапе Евро-2023.

Команда из Украины заняла второе место в группе B с Испанией, Хорватией и Румынией.

В матче третьего тура группового этапа команда Руслана Ротаня встречалась с командой Испании.

Игра завершилась вничью со счетом 2:2, впрочем, отметим, что спортсмены из Украины упустили победу на последних минутах встречи.

В 1/4 финала сборная входит вместе с победителем группы D.

Сейчас, за тур до завершения, в группе D лидирует сборная Франции (6 очков), после которой идут Италия (3), Швейцария (3) и Норвегия (0).

Финальный тур группового этапа французы будут играть со швейцарцами, когда же сборная Италии с Норвегией. Матчи состоятся уже сегодня, 28 июня.

Для Украины четвертьфинальный матч состоится 2 июля на Клуж Арене.

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