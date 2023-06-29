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В Украину вернулись победители и призеры Европейских игр-2023

Європейські ігри-2023
Фото: Факти ICTV

В Киев 29 июня вернулись чемпионы и призеры III Европейских игр, которые проходят в Кракове (Польша). Украинских спортсменов на Центральном железнодорожном вокзале вместе с журналистами встречал министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

— В Кракове вся Европа и весь мир видит наш флаг, что наши спортсмены конкурентоспособны и способны на победу…  Готовиться сейчас к соревнованиям не труднее, чем нашим парням в окопах защищать нашу страну. Хотя действительно сегодня сложно готовить спортсменов. Однако мы находим олимпийские базы, которые находятся в безопасных местах, — заявил он журналистам.

В то же время, по его словам, спортсменов по многим видам спорта приходится отправлять за границу, но что касается прыжков в воду — тренируются в Киеве, по таиландскому боксу Муэй-Тай тоже.

Среди тих, кто сегодня вернулся — чемпионы и призеры по прыжкам в воду:

  • Алексей Середа (две золотые медали);
  • Кирилл Болюх (две золотые медали);
  • Ксения Байло (две золотые и одна серебряная медаль);
  • Софья Эсман (серебряная медаль).

Также этим поездом вернулась и украинская команда по таиландскому боксу Муэй-Тай:

  • Игорь Любченко (золотая медаль);
  • Александр Ефименко (золотая медаль);
  • Олег Приймачев (золотая медаль);
  • Егор Скурихин (серебряная медаль);
  • Анастасия Михайленко (бронзовая медаль);
  • Владислав Микитась (бронзовая медаль).

Европейские игры-2023 стартовали 21 июня на муниципальном стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша). Соревнования продлятся до 2 июля.

В соревнованиях принимают участие 7 тыс. спортсменов из 48 стран.

Из 29 запланированных дисциплин, которые представлены на соревнованиях, в 19 должны состояться квалификационные соревнования к летней Олимпиаде-2024 в Париже.

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Європейські ігри

Європейські ігри, Бокс, Краків, НОК, Польша, Прыжки в воду
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