Валентина Летяк, редактор ленты
Валентина Летяк, редактор ленты
В Украину вернулись победители и призеры Европейских игр-2023
В Киев 29 июня вернулись чемпионы и призеры III Европейских игр, которые проходят в Кракове (Польша). Украинских спортсменов на Центральном железнодорожном вокзале вместе с журналистами встречал министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт.
— В Кракове вся Европа и весь мир видит наш флаг, что наши спортсмены конкурентоспособны и способны на победу… Готовиться сейчас к соревнованиям не труднее, чем нашим парням в окопах защищать нашу страну. Хотя действительно сегодня сложно готовить спортсменов. Однако мы находим олимпийские базы, которые находятся в безопасных местах, — заявил он журналистам.
В то же время, по его словам, спортсменов по многим видам спорта приходится отправлять за границу, но что касается прыжков в воду — тренируются в Киеве, по таиландскому боксу Муэй-Тай тоже.
Среди тих, кто сегодня вернулся — чемпионы и призеры по прыжкам в воду:
- Алексей Середа (две золотые медали);
- Кирилл Болюх (две золотые медали);
- Ксения Байло (две золотые и одна серебряная медаль);
- Софья Эсман (серебряная медаль).
Также этим поездом вернулась и украинская команда по таиландскому боксу Муэй-Тай:
- Игорь Любченко (золотая медаль);
- Александр Ефименко (золотая медаль);
- Олег Приймачев (золотая медаль);
- Егор Скурихин (серебряная медаль);
- Анастасия Михайленко (бронзовая медаль);
- Владислав Микитась (бронзовая медаль).
Европейские игры-2023 стартовали 21 июня на муниципальном стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша). Соревнования продлятся до 2 июля.
В соревнованиях принимают участие 7 тыс. спортсменов из 48 стран.
Из 29 запланированных дисциплин, которые представлены на соревнованиях, в 19 должны состояться квалификационные соревнования к летней Олимпиаде-2024 в Париже.
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