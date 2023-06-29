В Украину вернулись победители и призеры Европейских игр-2023

В Киев 29 июня вернулись чемпионы и призеры III Европейских игр, которые проходят в Кракове (Польша). Украинских спортсменов на Центральном железнодорожном вокзале вместе с журналистами встречал министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

— В Кракове вся Европа и весь мир видит наш флаг, что наши спортсмены конкурентоспособны и способны на победу… Готовиться сейчас к соревнованиям не труднее, чем нашим парням в окопах защищать нашу страну. Хотя действительно сегодня сложно готовить спортсменов. Однако мы находим олимпийские базы, которые находятся в безопасных местах, — заявил он журналистам.

В то же время, по его словам, спортсменов по многим видам спорта приходится отправлять за границу, но что касается прыжков в воду — тренируются в Киеве, по таиландскому боксу Муэй-Тай тоже.

Среди тих, кто сегодня вернулся — чемпионы и призеры по прыжкам в воду:

Алексей Середа (две золотые медали);

Кирилл Болюх (две золотые медали);

Ксения Байло (две золотые и одна серебряная медаль);

Софья Эсман (серебряная медаль).

Также этим поездом вернулась и украинская команда по таиландскому боксу Муэй-Тай:

Игорь Любченко (золотая медаль);

Александр Ефименко (золотая медаль);

Олег Приймачев (золотая медаль);

Егор Скурихин (серебряная медаль);

Анастасия Михайленко (бронзовая медаль);

Владислав Микитась (бронзовая медаль).

Европейские игры-2023 стартовали 21 июня на муниципальном стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша). Соревнования продлятся до 2 июля.

В соревнованиях принимают участие 7 тыс. спортсменов из 48 стран.

Из 29 запланированных дисциплин, которые представлены на соревнованиях, в 19 должны состояться квалификационные соревнования к летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.