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Спорт
Юлия Захарченко, редактор ленты

Стал известен размер зарплаты футболиста Лионеля Месси

Ліонель Мессі
Фото: Getty Images

Президент футбольного клуба Интер Майами Хорхе Мас назвал сумму заработной платы профессионального аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Она будет составлять $50-60 млн долларов в год, цитируют иностранные журналисты президента клуба Интер Майами.

Хорсе Мас рассказал, что Месси также пообещали долю в клубе, проценты от продажи комплектов Adidas и часть прибыли от глобальной трансляции, права на которую принадлежат Apple TV, после того, как профессиональный футболист выйдет на пенсию.

— Я потратил три года на приглашение Месси. Полтора года прошли очень плотно, было много разговоров с отцом футболиста, — подчеркнул Мас.

Аргентинский футболист Лионель Месси признан одним из величайших игроков всех времен. Месси выиграл рекордные семь наград Золотой мяч и рекордные шесть европейских Золотых бутс.

Он провел всю свою профессиональную карьеру в Барселоне, где выиграл рекордные для клуба 34 трофея, включая десять титулов Ла Лиги, семь титулов Кубка Испании и четыре раза Лигу чемпионов УЕФА. Со своей страной он выиграл Кубок Америки 2021 года и Чемпионат мира по футболу 2022 года.

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Источник: El Pais

Заробітна плата, Зарплата, Лионель Месси, Футбол
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