Гарри Стайлз пригласил Свитолину на свой концерт после ее победы в матче Уимблдона

Британский певец Гарри Стайлз пригласил украинскую теннисистку Элину Свитолину посетить его концерт после того, как она рассказала, что вынуждена была пропустить концерт исполнителя в Вене из-за серии побед на Уимблдоне.

28-летняя украинка прошла в четвертьфинал Уимблдона, одолев в трех сетах 33-летнюю нейтральную Викторию Азаренко из Беларуси.

“Well, I hope Harry was watching”

This was worth missing @Harry_Styles, right @ElinaSvitolina? #Wimbledon pic.twitter.com/hqg3nrhaeT

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023