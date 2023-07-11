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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Гарри Стайлз пригласил Свитолину на свой концерт после ее победы в матче Уимблдона

Світоліна Стайлз
Фото: Depositphotos, Getty Images

Британский певец Гарри Стайлз пригласил украинскую теннисистку Элину Свитолину посетить его концерт после того, как она рассказала, что вынуждена была пропустить концерт исполнителя в Вене из-за серии побед на Уимблдоне.

28-летняя украинка прошла в четвертьфинал Уимблдона, одолев в трех сетах 33-летнюю нейтральную Викторию Азаренко из Беларуси.

Накануне матча четвертого круга Свитолина сообщила, что ее выход в 1/8 финала означает, что ей придется отдать билеты на субботний концерт Гарри Стайлза, который она планировала посетить в столице Австрии.

— Эй, люди! Я должна была завтра пойти на концерт моего любимого Гарри Стайлза в Вене. Но Уимблдон изменил мои планы. Кто-то хочет пойти? У меня есть два билета, — написала спортсменка в соцсетях.

 

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Допис, поширений Wimbledon (@wimbledon)

Официальный аккаунт Уимблдона в Instagram поделился ее дилеммой с поклонниками, написав: Кое-что выиграешь, кое-что проиграешь. Пост прокомментировал лично Стайлз.

— Поздравляю! Впереди у нас еще четыре концерта, добро пожаловать на любой из них. Удачи вам в оставшейся части турнира. H, — написал певец.

Гарри Стайлз пригласил Свитолину на свой концерт после ее победы в матче Уимблдона

Скриншот: Instagram/Wimbledon

Позже Элина рассказала, что подарила билеты украинке Анне Тильняк и ее маленькому сыну Давиду. На своей странице в Instagram женщина поделилась фото и видео с концерта.

Гарри Стайлз пригласил Свитолину на свой концерт после ее победы в матче Уимблдона

Скриншот видео Анны Тильняк (Instagram)

В четвертом круге травяного турнира серии Grand Slam Свитолина впервые за шесть очных встреч обыграла Азаренко. В матче за выход в полуфинал турнира она встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Швьонтек.

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