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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Я буду болеть за нее: Швентек пожелала Свитолиной выиграть Уимблдон

Іга Швьонтек
Фото: Depositphotos

Первая ракетка мира, полячка Ига Швентек после поражения от Элины Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона рассказала, что пожелала украинке выиграть травяной турнир серии Grand Slam.

По словам польской теннисистки она будет болеть за Элину в остальных матчах турнира. Ига рассказала, что именно это сказала ей у сетки после завершения матча.

— Я буду болеть за нее. Тем более, что мы нравимся друг другу как люди. Я сказала ей у сетки, надеюсь, что она выиграет этот турнир. Трудно выиграть турнир Grand Slam, но я знаю, что она очень этого хочет. Я буду болеть за нее, — сказала Ига после матча.

Элина Свитолина во второй раз в карьере вышла в полуфинал травяного турнира Grand Slam. В трех сетах она одолела Игу Швентек со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Матч длился почти три часа.

Ранее она доходила до этой стадии в 2019 году. За выход в финал Уимблдона Свитолина сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

Источник: The Tennis Letter

Уимблдон, Элина Свитолина, Теннис
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