Участницы проекта Olympic Dreams Анастасия Чижевская и Инна Шинкаренко завоевали золото на Кубке Европы по дзюдо.

Анастасия – на турнире Tallinn European Open, который только что завершился в столице Эстонии, Инна – в венгерском городе Пакш, где одновременно проходил Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

Обе спортсменки – воспитанницы тренеров Карена Балаяна и Александры Старковой – стали чемпионками в категории до 57 кг. Анастасия, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала, одержала досрочные победы над соперницами из Нидерландов, Эстонии и Финляндии.

Инна на пути к своему первому золоту одолела представительницу из Венгрии, победила в принципиальной схватке с чемпионкой Украины, прошла представительницу Франции и в финале выиграла еще у одной представительницы Венгрии. Приятным бонусом стало то, что Инна одолела все схватки досрочно чистыми победами.

— Поздравляем наших воспитанниц Анастасию Чижевскую и Инну Шинкаренко с золотом Кубка Европы по дзюдо! Это лучший подарок для тренеров. Спасибо за поддержку Olympic Dreams и всем неравнодушным! Слава Украине! Спасибо ВСУ! — отметила тренер чемпионок Александра Старкова.

Спортсменки готовились к турнирам в рамках проекта Olympic Dreams

В течение 2022-2023 годов Анастасия Чижевская и Инна Шинкаренко участвовали в проекте международных спортивных лагерей Olympic Dreams Благотворительного фонда Майбутнє – дітям, где проходили подготовку к соревнованиям.

— Благодаря проекту Olympic Dreams наши подопечные получают не только ежедневные комплексные тренировки по утвержденной программе, но и психологическую поддержку. Именно поэтому Настя за это время выполнила норматив мастера спорта международного класса по дзюдо, стала серебряным призером Европейских игр среди студентов, завоевала бронзу на Чемпионате Европы, а теперь стала чемпионкой Кубка Европы! А для Инны это вообще первая континентальная награда, и сразу – высшей пробы! Гордимся вами! Двигаемся дальше! – подчеркнул тренер спортсменок и участник Олимпийских игр 1996 года Карен Балаян.

— Результат, который сегодня продемонстрировали Анастасия Чижевская, Инна Шинкаренко и их коллеги по команде, подтверждает, что проект Olympic Dreams выполняет свою роль, является своевременным и необходимым. Мы и в дальнейшем будем направлять наши усилия на то, чтобы юные украинские спортсмены, даже несмотря на войну, могли продолжать свои тренировки, приобретали необходимый опыт, чтобы в дальнейшем достойно представлять Украину в мире. Чтобы на международной спортивной арене все чаще звучал украинский гимн и поднимался украинский стяг, для этого все и делаем! – отметил меценат и инициатор проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко.

Проект международных спортивных лагерей Olympic Dreams Анатолий Бойко вместе с БФ Майбутнє – дітям создали для поддержки олимпийского резерва Украины.

За время существования проекта уже состоялось четыре лагеря в дружественных странах, среди которых Израиль, Греция и Кипр.

Более 330 юных спортсменов из пострадавших регионов Украины, представители 6 видов спорта, получили возможность продолжить безопасный тренировочный процесс, готовясь к ответственным соревнованиям.

Проект Olympic Dreams, инициированный Анатолием Бойко, поддержали Министерство молодежи и спорта Украины, Министерство иностранных дел, Киевское областное отделение НОК Украины, Федерация дзюдо, меценаты и амбассадоры.

Сейчас идет подготовка к организации пятого международного лагеря.

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