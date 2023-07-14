В шесть лет развратил друг матери: партнер Миколенко из Эвертона шокировал откровением
Английский футболист Деле Алли рассказал, что в возрасте шести лет подвергся насилию, а в восемь лет уже торговал наркотиками.
В эмоциональном интервью во время общения с Гарри Невиллом для подкаста The Overlap полузащитник Эвертона сдерживал слезы, рассказывая о своем тяжелом детстве до того, как его усыновила семья Хикфордов.
Алли рассказал, что у него была зависимость от снотворного и что в прошлом месяце он вышел из реабилитационного центра, где боролся со своим психическим здоровьем.
— В шесть лет меня развратил друг моей мамы, который часто бывал у нас дома. Моя мама была алкоголичкой. Меня отправили в Африку, чтобы научить дисциплине, а потом вернули обратно. В семь лет я начал курить, в восемь — торговать наркотиками, — рассказал футболист.
По словам Алли, когда ему было 11 лет, его на мосту подвесил парень из соседнего двора.
— В двенадцать меня усыновили — и с тех пор я жил в замечательной семье, как я уже говорил. Если Бог создал людей, то это они, — добавил Деле.
27-летний футболист рассказал, что в течение нескольких лет был зависимым от снотворных таблеток. По его словам, ему пытались помочь партнеры по Тоттенхэму, за который он выступал, Эрик Дайер и Гарри Кейн, но он не принимал ни от кого помощи.
В свое время Алли выступал за Тоттенхэм Хотспур, где был одним из звездных игроков команды. Он также был ключевой частью сборной Англии, которая дошла до полуфинала чемпионата мира-2018 по футболу.
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После конфликта с тогдашним наставником шпор Жозе Моуринью его карьера полетела кувырком. Он не смог закрепиться в Эвертоне, куда перешел, и ушел в аренду в Бешикташ до конца сезона-2022/23.
Источник: The Overlap
Скриншот: The Overlap
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