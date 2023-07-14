Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В шесть лет развратил друг матери: партнер Миколенко из Эвертона шокировал откровением

Деле Аллі

Английский футболист Деле Алли рассказал, что в возрасте шести лет подвергся насилию, а в восемь лет уже торговал наркотиками.

В эмоциональном интервью во время общения с Гарри Невиллом для подкаста The Overlap полузащитник Эвертона сдерживал слезы, рассказывая о своем тяжелом детстве до того, как его усыновила семья Хикфордов.

Алли рассказал, что у него была зависимость от снотворного и что в прошлом месяце он вышел из реабилитационного центра, где боролся со своим психическим здоровьем.

— В шесть лет меня развратил друг моей мамы, который часто бывал у нас дома. Моя мама была алкоголичкой. Меня отправили в Африку, чтобы научить дисциплине, а потом вернули обратно. В семь лет я начал курить, в восемь — торговать наркотиками, — рассказал футболист.

По словам Алли, когда ему было 11 лет, его на мосту подвесил парень из соседнего двора.

— В двенадцать меня усыновили — и с тех пор я жил в замечательной семье, как я уже говорил. Если Бог создал людей, то это они, — добавил Деле.

27-летний футболист рассказал, что в течение нескольких лет был зависимым от снотворных таблеток. По его словам, ему пытались помочь партнеры по Тоттенхэму, за который он выступал, Эрик Дайер и Гарри Кейн, но он не принимал ни от кого помощи.

В свое время Алли выступал за Тоттенхэм Хотспур, где был одним из звездных игроков команды. Он также был ключевой частью сборной Англии, которая дошла до полуфинала чемпионата мира-2018 по футболу.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Dele (@dele)

После конфликта с тогдашним наставником шпор Жозе Моуринью его карьера полетела кувырком. Он не смог закрепиться в Эвертоне, куда перешел, и ушел в аренду в Бешикташ до конца сезона-2022/23.

Читайте также
Манчестер Сити впервые в истории выиграл трофей Лиги чемпионов
В шесть лет развратил друг матери: партнер Миколенко из Эвертона шокировал откровением

Источник: The Overlap

Скриншот: The Overlap

Деле Алли, Эвертон, Сборная Англии, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В зоне боевых действий погиб воспитанник львовских Карпат Барчишин
Григорій Барчишин
Голкипер Шахтера Пятов официально завершил карьеру футболиста
Андрій Пятов
Сборная Украины U-21 разгромно уступила Испании в полуфинале Евро-2023
Євро-2023 Іспанія - Україна
Британия запретила тратить вырученные от продажи Челси средства за пределами Украины
Челсі
Шахтер “забрал” у конкурента УПЛ лучшего тренера сезона
Патрік ван Леувен
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Сквозь боль и слезы: двухлетняя Лиза из Бахмута учится заново ходить
В шесть лет развратил друг матери: партнер Миколенко из Эвертона шокировал откровением
Подшивать теперь не придется! Вскоре начнется отшив одежды для женщин-военных
В шесть лет развратил друг матери: партнер Миколенко из Эвертона шокировал откровением
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ
В шесть лет развратил друг матери: партнер Миколенко из Эвертона шокировал откровением
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
В шесть лет развратил друг матери: партнер Миколенко из Эвертона шокировал откровением
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь