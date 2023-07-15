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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Для меня его не существует: Ярмоленко о последнем разговоре с предателем Тимощуком

Ярмоленко і тимощук

Полузащитник киевского Динамо Андрей Ярмоленко вспомнил, как позвонил предателю Украины и бывшему партнеру по сборной Анатолию Тимощуку после начала полномасштабного вторжения России.

В интервью клубному каналу Динамо он сказал, что Тимощук — взрослый человек, который сделал свой выбор.

— Я ему просто позвонил и спросил, хорошо ли ему спится. Он сказал: Точно так же, как и тебе. Я сказал, что только я не в России. Был просто такой разговор… Мы послали друг друга (подальше, — Ред.). О чем с человеком… Он не человек для меня. О чем с этим можно говорить? Для меня его нет, просто не существует. То, что дала ему наша страна и так после всего сделать, — сказал Андрей.

Ярмоленко отметил, что не хочет говорить на камеру какие-то оскорбительные вещи и добавил, что для него Тимощук — мертв.

Анатолий Тимощук после начала полномасштабного вторжения продолжил работать в питерском Зените. После этого КДК УАФ лишил Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отстранил от футбола.

Уроженец Волыни не только не осудил действия кремлевского режима, но также в декабре в одном из интервью цинично заявил, что не видит разницы между народами Украины и РФ.

6 января 2023 года президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 119 российских культурных деятелей. В списке оказался также предатель Тимощук.

Фото: ФК Динамо, ФК Зенит

Источник: Динамо Киев
Анатолий Тимощук, Андрей Ярмоленко, Война в Украине, Футбол
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