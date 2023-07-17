Карлос Алькарас выиграл Уимблдон-2023, обыграв Джоковича

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом Уимблдонского турнира 2023. В пятисетовом матче финала турнира спортсмен обыграл семикратного чемпиона Уимблдона, вторую ракетку мира Новака Джоковича.

Матч завершился со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Всего спортсмены провели на центральном корте турнира более 4,5 часа.

Это второй титул турниров Большого шлема в карьере испанского теннисиста. В прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США. Алькарас не позволил Джоковичу получить восьмой титул Уимблдона.

20-летний Алькарас, который выиграл свой первый титул Большого шлема на Открытом чемпионате США в прошлом году, является самым молодым лидером мирового теннисного рейтинга среди мужчин.

Однако он не стал самым молодым чемпионом Уимблдона. До него этот турнир выигрывали 17-летний Борис Беккер в 1985 году и 20-летний Бьорн Борг в 1976 году.

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