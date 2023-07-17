Есть первая лицензия на Олимпиаду в прыжках в воду! Середа и Болюх завоевали серебро ЧМ

Украина получила первую лицензию на летние Олимпийские игры-2024 в прыжках в воду.

Ее завоевали Алексей Середа и Кирилл Болюх в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта, который стартовал в японской Фукуоке.

Для получения лицензии необходимо было завоевать одно из трех призовых мест. Несмотря на сильную конкуренцию, ребятам удалось это сделать и в дополнение к олимпийской лицензии завоевать награды серебряного достоинства.

Чемпионами мира в этой дисциплине стали представители Китая, бронза у мексиканцев.

Завоевание медали и олимпийской лицензии прокомментировал новоиспеченный вице-чемпион мира Алексей Середа. Он рассказал, что перед выступлением они очень сильно волновались из-за понимания того, что “ты защищаешь свою страну на спортивном фронте, за тебя болеет вся страна и что ты можешь завоевать лицензию”.

Ребята решили посвятить эту медаль украинским защитникам, ведь благодаря им они имеют возможность выступать и тренироваться.

— Эту медаль мы посвящаем Вооруженным силам Украины, которые защищают нашу страну, благодаря которым у нас есть возможность выступать, есть возможность говорить об этой войне, показывать то, что Украина — очень сильное государство, и украинские спортсмены, несмотря на все условия, могут тренироваться и получать достойные награды для страны. Большое вам спасибо, мы вас любим, мы в вас верим. Слава ВСУ! — сказал Алексей.

Последний раз награду на уровне чемпионатов мира в прыжках с десятиметровой вышки украинская сборная взяла в 2011 году в Шанхае. Тогда бронзу завоевали Александр Горшковозов и Александр Бондарь. А серебро ЧМ было аж 20 лет назад у Романа Володькова и Антона Захарова.

В то же время лицензии не являются именными, то есть спортсмены, которые их получили, необязательно могут поехать на Олимпийские игры.

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