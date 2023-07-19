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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

МОК запретил квалификационные турниры в Лондоне на ОИ из-за позиции правительства в отношении РФ

скейтбординг
Фото: Unsplash

Международный олимпийский комитет лишил Великобританию права проводить квалификационные соревнования по новым олимпийским видам спорта перед Играми-2024 в Париже.

Как пишет газета The Times, причиной стала позиция британского правительства в отношении российских и белорусских спортсменов.

В июне 2024 года в Лондоне должен был состояться квалификационный турнир по брейкингу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и фристайлу BMX.

Сообщается, что исполнительный совет МОК сообщил Британской олимпийской ассоциации (БОА) о том, что он больше не рассматривает Лондон как место проведения соревнований и изучает другие альтернативы в Европе для их проведения.

— Мы крайне разочарованы тем, что не смогли привезти Олимпийскую отборочную серию в Великобританию, как мы надеялись. Это особенно обидно для тех британских спортсменов, которые сейчас теряют преимущество борьбы за путевки в Париж перед страстной домашней публикой, — сказал представитель БОА в интервью The Times.

Сообщается, что в МОК обеспокоены пунктом, что атлеты из России и Беларуси должны подписать личную декларацию для выступлений в Британии о нейтралитете, не поддерживать режим России, ведущий войну в Украине и не получать государственное финансирование.

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В Международном олимпийском комитете заявили, что это якобы дискриминирует малоизвестных спортсменов. Инсайдеры издания утверждают, что в случае с теннисистами из РФ и Беларуси, которые соревновались на Уимблдоне, то их состояние не требует дополнительного государственного финансирования.

Там также считают, что подписание таких деклараций может поставить российских спортсменов в затруднительное положение, когда они вернутся в Россию, где осуждение войны в Украине считается потенциальным уголовным преступлением.

Политика МОК в отношении российских и белорусских спортсменов заключается в том, что они должны участвовать в соревнованиях как нейтральные лица, не иметь связей с военными и не делать никаких заявлений в поддержку вторжения в Украину.

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Источник: The Times
Брейк-данс, Великобритания, МОК, Олимпийские игры
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