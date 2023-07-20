Россиян и белорусов допустили к соревнованиям под эгидой FIG, но на ЧМ в 2023-м они не выступят

Международная федерация гимнастики (FIG) изменила решение и разрешила атлетам из России и Беларуси выступать на соревнованиях под ее эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщается на официальном сайте FIG.

Решение приняли во время заседания Исполнительного комитета федерации.

Россиянам и белорусам разрешили вернуться к выступлениям на международных турнирах при условии строгого нейтралитета. Для участия в соревнованиях спортсмены из этих двух стран должны подать заявку в FIG для получения нейтрального статуса.

Спортсмены, которые получат статус индивидуального нейтрального спортсмена, будут иметь право участвовать в турнирах под эгидой FIG не раньше 1 января 2024 года.

Решение Международной федерации гимнастики означает, что представители России и Беларуси пропустят нынешние чемпионаты мира, которые являются одними из квалификационных на Олимпийские игры-2024 в Париже.

В частности они не выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике (23-27 августа 2023 года), чемпионате мира по спортивной гимнастике (1-8 октября 2023 года) и чемпионате мира по прыжкам на батуте (9-19 ноября 2023 года).

В решении Исполкома FIG также указано, что хотя оно предусматривает шанс для представителей РФ и Беларуси отобраться на Олимпиаду-2024, допуск этих атлетов к Играм будут приниматься согласно позиции МОК.

В конце марта Исполком МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, однако решение об участии атлетов из этих двух стран в летней Олимпиаде-2024 отложено.

Источник: Международная федерация гимнастики

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