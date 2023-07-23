Нам нужны F-16! Зинченко перед матчем в США призвал предоставить Украине истребители

Украине очень нужны истребители F-16, чтобы вернуть захваченные Россией территории. Об этом заявил украинский игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко на пресс-конференции в США перед товарищеским матчем с Манчестер Юнайтед.

— Пользуясь случаем, я должен сказать, что нам нужны эти F16, чтобы вернуть нашу землю и наши территории. У меня есть такая миссия, и если есть возможность сказать, я буду говорить об этом, — подчеркнул футболист.

Он также выразил благодарность США и всему миру за поддержку Украины в такой трудный момент.

— После вторжения это уже стало частью моей жизни. Каждый день живу со своей страной и людьми, которые там живут. Я и моя семья стараемся помочь, чем можем, — объяснил Зинченко.

Футболист также напомнил о благотворительном матче в поддержку Украины Game4Ukraine в Лондоне, который состоится 5 августа, подчеркнув, что его миссия — сделать все возможное для своей страны.

По его словам, важно не просто собрать средства на строительство школы в Украине, но и послать сигнал остальному миру и украинцам, которые борются за свою независимость, что они не одиноки.

Недавно Александр Зинченко заявил, что планирует вернуться в Украину после окончания карьеры игрока, более того — готов пойти на фронт, если нужно.

Источник: Allfootballapp

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