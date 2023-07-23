Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Время работы военкоматов продлят — Шмыгаль
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
Спорт
Валентина Летяк, редактор ленты

Нам нужны F-16! Зинченко перед матчем в США призвал предоставить Украине истребители

Олександр Зінченко
Фото: Getty Images

Украине очень нужны истребители F-16, чтобы вернуть захваченные Россией территории. Об этом заявил украинский игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко на пресс-конференции в США перед товарищеским матчем с Манчестер Юнайтед.

— Пользуясь случаем, я должен сказать, что нам нужны эти F16, чтобы вернуть нашу землю и наши территории. У меня есть такая миссия, и если есть возможность сказать, я буду говорить об этом, — подчеркнул футболист.

Он также выразил благодарность США и всему миру за поддержку Украины в такой трудный момент.

— После вторжения это уже стало частью моей жизни. Каждый день живу со своей страной и людьми, которые там живут. Я и моя семья стараемся помочь, чем можем, — объяснил Зинченко.

Футболист также напомнил о благотворительном матче в поддержку Украины Game4Ukraine в Лондоне, который состоится 5 августа, подчеркнув, что его миссия — сделать все возможное для своей страны.

По его словам, важно не просто собрать средства на строительство школы в Украине, но и послать сигнал остальному миру и украинцам, которые борются за свою независимость, что они не одиноки.

Недавно Александр Зинченко заявил, что планирует вернуться в Украину после окончания карьеры игрока, более того — готов пойти на фронт, если нужно.

Читайте также
Ностальгический список легенд: известны составы команд благотворительного матча Game4Ukraine
Зінченко та Шевченко

Источник: Allfootballapp

Арсенал, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Сборная Украины, Манчестер Юнайтед, Александр Зинченко, США, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Белый дом не спешит принимать решение по ракетам ATACMS для Украины – WP
ракета ATACMS
Наступление ВСУ покажет результат, когда Украина развернет все свои силы — Блинкен
Нам нужны F-16! Зинченко перед матчем в США призвал предоставить Украине истребители
Нет оснований сомневаться: разведка США о перемещении российского ядерного оружия в Беларусь
Нам нужны F-16! Зинченко перед матчем в США призвал предоставить Украине истребители
Украина еще не задействовала всю боевую мощь: Салливан о контрнаступлении ВСУ
Джейк Салліван
ВМС США впервые в истории возглавит женщина
Нам нужны F-16! Зинченко перед матчем в США призвал предоставить Украине истребители
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (23.07.2023)
Нам нужны F-16! Зинченко перед матчем в США призвал предоставить Украине истребители
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (23.07.2023)
Нам нужны F-16! Зинченко перед матчем в США призвал предоставить Украине истребители
Дубляж на украинском не исчезнет: как происходила борьба за родной язык в кино
Нам нужны F-16! Зинченко перед матчем в США призвал предоставить Украине истребители
Россияне гонят пушечное мясо вперед: тактика оккупантов возле Кременной
Нам нужны F-16! Зинченко перед матчем в США призвал предоставить Украине истребители
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь