Динамо и Ворскла узнали потенциальных соперников в квалификации Лиги конференций

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего тура квалификации Лиги конференций сезона-2023/24. С этого раунда стартует в турнире киевское Динамо.

Благодаря клубному рейтингу бело-синие попали в сеяные команды. Сама жеребьевка состоялась еще до матчей предварительного этапа, поэтому киевляне пока еще не знают точного будущего соперника.

В третьем туре квалификации подопечные Мирчи Луческу сыграют с победителем пары Арарат-Армения (Армения) — Арис (Греция).

Первая игра состоится на выезде 10 августа, а ответный матч динамовцы сыграют в столице Румынии — Бухаресте. Этот матч запланирован на 17 августа.

В случае успеха против армянской или греческой команды Динамо выйдет в плей-офф квалификации Лиги конференций. Поражение же будет свидетельствовать о завершении еврокубкового сезона для киевского клуба.

Также потенциальных соперников в третьем раунде узнала полтавская Ворскла. Впрочем, сначала ей надо пройти во втором раунде квалификации грузинскую Дилу. Если это произойдет, то полтавчане встретятся с сильнейшим в противостоянии АПОЭЛ (Кипр) — Войводина (Сербия).

Напомним, по итогам сезона-2022/23 чемпионом УПЛ стал Шахтер. Динамо заняло четвертую строчку, пропустив вперед Днепр-1 и Зарю.

Фото: ФК Динамо

Источник : Динамо Киев

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