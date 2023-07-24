Украина допускает участие атлетов в отборе к Олимпиаде-2024, если там будут россияне — есть условие

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что в Украине рассматривают отказ от бойкота соревнований, где участвуют российские или белорусские спортсмены.

Об этом он заявил в эфире телемарафона Єдині новини.

По словам Гутцайта, уже начались переговоры со всеукраинскими федерациями и спортсменами.

Он отметил, что причиной отмены бойкота, объявленного в апреле 2023 года, может стать официальное неприглашение России и Беларуси на летнюю Олимпиаду-2024 в Париж.

— Конечно, нам нужно участвовать сейчас во всех квалификационных соревнованиях. Если Россия и Беларусь не будут официально приглашены на Олимпийские игры-2024, мы сейчас рассматриваем возвращение наших спортсменов к квалификационным соревнованиям, — сказал Гутцайт.

МОК ранее отмечал, что атлеты из России и Беларуси могут выступить на Играх в Париже только в нейтральном статусе, а страны не пригласят из-за наложенных санкций.

13 апреля Министерство молодежи и спорта запретило украинским сборным участвовать в соревнованиях, где будут представители из России или Беларуси. Решение касается олимпийских, неолимпийских, а также паралимпийских видов спорта.

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