Вместо Ротаня: испанский тренер возглавил молодежную сборную Украины по футболу

Испанский специалист Унаи Мельгоса назначен на должность главного тренера молодежной сборной УкраиныU-21 по футболу.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Назначение Мельгосы было утверждено во время заседания Исполкома УАФ.

— Исполком проголосовал за инициативу Сергея Реброва, поддержанную Комитетом национальных сборных команд УАФ, о назначении главным тренером молодежной сборной Унаи Мельгосы, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что бывший наставник молодежки сине-желтых Руслан Ротань продолжит сотрудничество с УАФ как главный тренер олимпийской сборной.

47-летний испанский специалист приступит к работе с молодежной сборной Украины осенью, когда начнется квалификация к чемпионату Европы U-21.

Мельгоса начал тренерскую деятельность со структуры Атлетика из Бильбао. Он также работал в Малаге и с киевским Динамо U-19. Позже присоединился к тренерскому штабу Сергея Реброва в Ференцвароше, Аль-Айне и сборной Украины.

Напомним, молодежная сборная Украины по футболу во главе с Русланом Ротанем благодаря успешному выступлении на Евро-2023 впервые отобралась на Олимпийские игры. Это стало возможным благодаря победе над сверстниками из Франции в четвертьфинале. В то же время, Ле блю также выступят на Играх-2024 в Париже как хозяева соревнований.

Фото: ФК Ференцварош

Источник : УАФ

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