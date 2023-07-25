Вместо Ротаня: испанский тренер возглавил молодежную сборную Украины по футболу
Испанский специалист Унаи Мельгоса назначен на должность главного тренера молодежной сборной УкраиныU-21 по футболу.
Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Назначение Мельгосы было утверждено во время заседания Исполкома УАФ.
— Исполком проголосовал за инициативу Сергея Реброва, поддержанную Комитетом национальных сборных команд УАФ, о назначении главным тренером молодежной сборной Унаи Мельгосы, — говорится в сообщении.
Отмечается также, что бывший наставник молодежки сине-желтых Руслан Ротань продолжит сотрудничество с УАФ как главный тренер олимпийской сборной.
47-летний испанский специалист приступит к работе с молодежной сборной Украины осенью, когда начнется квалификация к чемпионату Европы U-21.
Мельгоса начал тренерскую деятельность со структуры Атлетика из Бильбао. Он также работал в Малаге и с киевским Динамо U-19. Позже присоединился к тренерскому штабу Сергея Реброва в Ференцвароше, Аль-Айне и сборной Украины.
Напомним, молодежная сборная Украины по футболу во главе с Русланом Ротанем благодаря успешному выступлении на Евро-2023 впервые отобралась на Олимпийские игры. Это стало возможным благодаря победе над сверстниками из Франции в четвертьфинале. В то же время, Ле блю также выступят на Играх-2024 в Париже как хозяева соревнований.
Фото: ФК Ференцварош