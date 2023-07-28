Российской теннисистке отказали во въезде в Чехию — турнир в Праге пройдет без представителей РФ

Полиция Чехии не разрешила въехать в страну российской теннисистке, которая была заявлена на турнир WTA Prague Open.

Об этом сообщили организаторы соревнований, которые стартуют в понедельник, 31 июля, сообщает чешское издание Seznam Zprávy.

Во время проверки гражданки РФ в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела полиция обнаружила “причины для прекращения ее временного пребывания”. Министерство внутренних дел Чехии сообщило, что российская спортсменка уже покинула пределы их страны. Имени выдворенной россиянки власти не назвали.

Директор турнира WTA Prague Open Мирослав Малый сообщил, что другие теннисисты из России и Беларуси, которые были заявлены на турнире, не приедут.

— В то же время, в ситуации, когда Россия убивает мирных жителей в Украине, меряться силами с российскими спортсменами на спортивных соревнованиях нельзя. Именно поэтому наше правительство приняло постановление о запрете участия российских спортсменов в соревнованиях на территории страны. И полиция последовательно его выполняет. Спасибо, — отреагировал в соцсети Twitter министр внутренних дел Вит Ракусан.

В начале июля 2023 года, когда WTA опубликовала список зарегистрированных теннисистов, стало известно, что на турнир в Праге должны были приехать представители этих двух стран. Заявка, в частности, включала “нейтральных” россиянку Евгению Родину и такую же белоруску Александру Саснович.

Издание пишет, что организаторы тогда начали обсуждать их участие с властями, ведь правительство Чехии незадолго до этого одобрило запрет на участие российских спортсменов и команд в соревнованиях и матчах на территории страны.

За недопущение российских и белорусских спортсменок к участию давно выступает легенда чешского хоккея Доминик Гашек. Сейчас он является активным сторонником исключения российских и белорусских спортсменов из спортивных соревнований и считает их участие рекламой российской войны в Украине.

Источник: Seznam Zprávy

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