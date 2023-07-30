Украина требует лишить нейтрального статуса россиянку Смирнову, которую победила Харлан
Украина требует от Международной федерации фехтования (FIE) исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов, поскольку она не соответствует этому статусу, и немедленно отстранить ее от участия в соревнованиях под эгидой FIE.
Соответствующее заявление обнародовано на онлайн-странице Национальной федерации фехтования Украины. Там отмечают, что активность Смирновой в Instagram свидетельствует о том, что российская спортсменка не соответствует нейтральному статусу.
— Активность Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, которая является символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой, — говорится в заявлении.
Недавно из-за провокации россиянки вспыхнул скандал с дисквалификацией украинской фехтовальщицы Ольги Харлан.
27 июля начались индивидуальные женские соревнования по фехтованию на сабле в рамках чемпионата мира в Милане. Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но отказалась пожимать ей руку. За это в регламенте FIE предусмотрена черная карточка — исключение из соревнований.
В итоге Харлан дисквалифицировали с соревнований. Отстранение распространяется на 60 дней, что означает, что она не сможет принять участие в командных соревнованиях в Милане. Украина подала апелляцию на решение FIE, а вскоре на уровне НОК обратилась в МОК с просьбой посодействовать отмене этого решения.
В Национальной федерации фехтования Украины отмечают, что это уже не первый случай нарушения россиянами нейтрального статуса на соревнованиях.
В июне ФФУ уже направляла обращение в Международную федерацию фехтования с соответствующими доказательствами в отношении другой российской фехтовальщицы Валерии Кобзевой, которую в конце концов лишили нейтрального статуса.