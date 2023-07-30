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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина требует лишить нейтрального статуса россиянку Смирнову, которую победила Харлан

Украина требует лишить нейтрального статуса россиянку Смирнову, которую победила Харлан
Фото: Getty Images

Украина требует от Международной федерации фехтования (FIE) исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов, поскольку она не соответствует этому статусу, и немедленно отстранить ее от участия в соревнованиях под эгидой FIE.

Соответствующее заявление обнародовано на онлайн-странице Национальной федерации фехтования Украины. Там отмечают, что активность Смирновой в Instagram свидетельствует о том, что российская спортсменка не соответствует нейтральному статусу.

— Активность Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, которая является символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой, — говорится в заявлении.

Недавно из-за провокации россиянки вспыхнул скандал с дисквалификацией украинской фехтовальщицы Ольги Харлан.

27 июля начались индивидуальные женские соревнования по фехтованию на сабле в рамках чемпионата мира в Милане. Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но отказалась пожимать ей руку. За это в регламенте FIE предусмотрена черная карточка — исключение из соревнований.

В итоге Харлан дисквалифицировали с соревнований. Отстранение распространяется на 60 дней, что означает, что она не сможет принять участие в командных соревнованиях в Милане. Украина подала апелляцию на решение FIE, а вскоре на уровне НОК обратилась в МОК с просьбой посодействовать отмене этого решения.

В Национальной федерации фехтования Украины отмечают, что это уже не первый случай нарушения россиянами нейтрального статуса на соревнованиях.

В июне ФФУ уже направляла обращение в Международную федерацию фехтования с соответствующими доказательствами в отношении другой российской фехтовальщицы Валерии Кобзевой, которую в конце концов лишили нейтрального статуса.

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Война в Украине, спортивні змагання, Україна-Росія, Фехтование
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