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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Все ожидают, что скажу что-то плохое: Харлан призналась, что сказала Смирновой после победы

Ольга Харлан

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан вспомнила, что сказала “нейтральной” россиянке Анне Смирновой после победного боя в первом круге чемпионата мира в Милане.

Тогда украинка протянула вперед саблю и обратилась к ней, когда та подошла в надежде на рукопожатие.

Харлан в интервью изданию Tribuna.com призналась, что именно об этом у нее очень часто спрашивают.

— Очень много вопросов об этом, очень много я слышала: “О, надеемся, ты скажешь что-то плохое”. Нет. Прежде всего я вела себя профессионально, я честно выиграла этот бой. Но я ей сказала, что я ей не пожму руку. И все. Я сказала: Я не пожму тебе руку, — сказала спортсменка.

Она рассказала, что согласилась с дисквалификацией, потому что у нее был выбор: или черная карточка, или она жмет руку россиянке.

— Я сказала, что пожимать руку не буду ни в коем случае, что я могу сделать это саблями, как это было при ковиде. Все. Если вы хотите меня дисквалифицировать, что неправильно — не делайте этого, конечно. Я смирилась с этим, что у меня дисквалификация, и моя команда также с этим смирилась и поддержала меня в этом, — сказала Харлан.

Напомним, 27 июля Ольга Харлан на старте соревнований в индивидуальной сабле на ЧМ победила россиянку Анну Смирнову, но отказалась пожимать ей руку. За это FIE решила отстранить украинку — ей дали черную карточку.

На это решение Украина подала апелляцию, ведь отстранение, выданное FIE, включало также командный турнир на ЧМ.

28 июля стало известно, что МОК предоставил автоматическую квалификацию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже для Ольги Харлан. А впоследствии и о решении FIE о приостановлении дисквалификации. Харлан смогла выступить с командой и заняла на соревнованиях четвертое место, уступив команде Республики Корея в поединке за бронзу.

Источник: Tribuna
Ольга Харлан, Фехтование, Чемпионат мира
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