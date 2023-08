Свитолина победила Азаренко в первом раунде турнира в Вашингтоне

В ночь на 1 августа украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В первом раунде Свитолина победила белоруску Викторию Азаренко, которая выступает без флага.

Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут, матч завершился в двух сетах со счетом 7:6(2), 6:4.

Спортсменки сыграли между собой седьмой матч, украинка выиграла второй поединок подряд.

На этот раз Свитолина снова отказалась пожать руку участнице из страны-агрессора, такие условия были объявлены накануне матча. Азаренко показала большой палец в сторону победительницы после игры.

No booing after Elina Svitolina & Victoria Azarenka match in Washington.

This is how it should’ve been at Wimbledon.

The tournament making a statement about the no handshake was the right decision.

No one was booed & both women got the respect they deserved. pic.twitter.com/6KgNh1fwVI

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 1, 2023