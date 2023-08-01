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Спорт
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Свитолина победила Азаренко в первом раунде турнира в Вашингтоне

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

В ночь на 1 августа украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В первом раунде Свитолина победила белоруску Викторию Азаренко, которая выступает без флага.

Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут, матч завершился в двух сетах со счетом 7:6(2), 6:4.

Спортсменки сыграли между собой седьмой матч, украинка выиграла второй поединок подряд.

На этот раз Свитолина снова отказалась пожать руку участнице из страны-агрессора, такие условия были объявлены накануне матча. Азаренко показала большой палец в сторону победительницы после игры.

Во втором раунде Свитолина будет играть против бельгийки Элизе Мертенс или россиянки Дарьи Касаткиной, которая выступает без флага.

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Элина Свитолина, Теннис
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