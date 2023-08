Легендарный Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон объявил о своем завершении карьеры.

О своем решении футболист 45-летний футболист объявил в социальной сети Twitter в среду, 2 августа.

Ранее инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо сообщал, что объявление о завершении карьеры Буффоном ожидается на этой неделе.

Свой последний сезон-2022/23 как игрок Буффон провел в составе итальянского клуба Серии B Парма Кальчо.

That’s all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023