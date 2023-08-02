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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Легендарный Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет

Джанлуїджі Буффон
Фото: Depositphotos

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон объявил о своем завершении карьеры.

О своем решении футболист 45-летний футболист объявил в социальной сети Twitter в среду, 2 августа.

— Это все, друзья! Вы дали мне все. Я дал вам все. Мы сделали это вместе, — коротко написал Буффон, прикрепив видео.

Ранее инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо сообщал, что объявление о завершении карьеры Буффоном ожидается на этой неделе.

Свой последний сезон-2022/23 как игрок Буффон провел в составе итальянского клуба Серии B Парма Кальчо.

Буффон должен был продолжить карьеру в Парме до 2024 года, но постоянные травмы и то, что клуб не смог выйти в Серию А в прошлом сезоне, вероятно, повлияли на его решение завершить карьеру, пишет Bleacher Report.

В прошлом сезоне у Буффона были проблемы с многочисленными мышечными травмами, особенно с травмой подколенного сухожилия, из-за которой он выбыл на три месяца, а Парма закончила год на четвертом месте в Серии B.

По информации СМИ, летом итальянец получил выгодное предложение присоединиться к Саудовской профессиональной лиге, но отказался от этой возможности. Издание Sky Sport Italia отмечает, что экс-голкипер получит должность в сборной Италии.

Свою карьеру Джанлуиджи Буффон начал в возрасте 20 лет в сезоне-1998/99 в Парме. После трех лет там он перешел в туринский Ювентус, цвета которого защищал с 2001-го по 2018 год до перехода в ПСЖ. Впрочем, в сезоне-2019/21 он снова выступал в составе бьянконери до возвращения в Парму, где провел два последних года своей карьеры.

Легендарный вратарь выиграл многочисленное количество трофеев за карьеру, включая десять титулов чемпиона страны, когда выступал за Ювентус и ПСЖ. Он также помог Италии выиграть чемпионат мира 2006 года вместе с Андреа Пирло и Фабио Каннаваро и стал вице-чемпионом Европы. Впрочем, ему так и не удалось поднять над головой трофей Лиги чемпионов, хотя вместе с командой трижды доходил до финала.

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