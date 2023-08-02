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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Легенды мирового футбола и селебрити: известны окончательные составы команд матча Game4Ukraine

Game4Ukraine

В Лондоне на арене лондонского Челси Стэмфорд Бридж 5 августа состоится благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine.

Амбассадоры фандрейзинговой платформы United24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко на поле стадиона выйдут с капитанскими повязками синей и желтой команд соответственно.

Игра Game4Ukraine соберет легенд мирового футбола, действующих футболистов, а также известных музыкантов, актеров и телеведущих.

Тренером команды синих будет наставница женской команды Челси Эмма Хейз.

Состав команды синих:

  • голкиперы: Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд и Карло Кудичини;
  • защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо и Уильям Галлас;
  • полузащитники: Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти и Джо Коул;
  • нападающие: Андрей Шевченко (капитан), Сергей Ребров, Самуэль Это’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони и Джимми Флойд Гассельбайнк.

К профессиональным футболистам присоединятся: актер Тохиб Джимо (сериал Тед Лассо), британский комик Рассел Говард, актеры Арчи Рено и Ральф Литтл, а также музыкант Джеймс Артур и певица Челси Граймс.

Тренером желтой команды станет легендарный наставник лондонского Арсенала Арсен Венгер.

Состав команды желтых:

  • голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс;
  • защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши;
  • полузащитники: Александр Зинченко (капитан), Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки;
  • нападающие: Евгений Левченко и Якубу Аегбени.

Среди звезд к составу желтых присоединятся: актер Фил Данстер (сериал Тед Лассо), актер Гиро Файнс-Тиффин, певец Том Греннан и телеведущий Роман Кемпф.

— Ни один ребенок в Украине не несет ответственности за то, что там происходит. Это очень трагическая ситуация, которая отзывается в наших сердцах. Иногда освещение войны в медиа не настолько широкое, как это было в начале, так что мы должны пытаться помочь. Надеюсь, игра будет способствовать восстановлению образования в Украине. Она также должна привлечь внимание людей к тому, что происходит. Нельзя ничего не делать, когда война так близко к нам, — отметил экс-вратарь сборной Германии Йенс Леманн.

Цель матча Game4Ukraine — собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

Купить билет на матч можно на сайте Game4Ukraine. Поддержать сбор на восстановление школы и принять участие в розыгрыше футболок с автографами участников можно по этой ссылке.

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Легенды мирового футбола и селебрити: известны окончательные составы команд матча Game4Ukraine

Андрей Шевченко, Александр Зинченко, Футбол
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