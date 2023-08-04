Олимпийская призерка Старикова завершила карьеру в 27 лет

Серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио Елена Старикова завершила профессиональную карьеру.

Об этом сообщило Суспільне, в комментарии которому 27-летняя спортсменка подтвердила это решение.

Последними соревнованиями, в которых принимала участие Старикова, был чемпионат Украины в июне 2023 года. В заявку сборной Украины на чемпионат мира, который сейчас проходит в шотландском Глазго, она не попала. Не участвовала Старикова и в Евро-2023 в феврале.

Украину в женских соревнованиях на ЧМ представляет только 20-летняя Алла Белецкая.

В 2022 году Старикова выступала на чемпионате Европы, где стала второй в разделке (500 метров) и третьей в кейрине. Тогда она заявляла о намерениях выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Украинская велогонщица завершает карьеру, находясь среди 50 лучших в двух рейтингах UCI: 26-я в спринте и 39-я — в кейрине.

На летних Олимпийских играх-2020 Старикова стала вице-чемпионкой соревнований в спринте. Эта награда стала 19-й в копилке Украины на Играх в Токио.

Источник : Суспільне

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