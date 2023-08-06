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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Благотворительный матч Game4Ukraine: команды Шевченко и Зинченко разошлись миром

Game4Ukraine
Фото: Getty Images

В Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж состоялся уникальный благотворительный матч Game4Ukraine, в котором команда Андрея Шевченко играла против команды Александра Зинченко.

Легенды мирового футбола и селебрити собрались вместе, чтобы игрой собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, который был разрушен российскими ракетами после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

На поле стадиона перед началом игры вышли все заявленные на матч игроки обеих команд в свитшотах, на которых было написано слово Freedom (Свобода). После чего прозвучали гимны Великобритании и Украины. Перед стартовым свистком футболисты стали в центральный круг и на стадионе включили обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Счет в матче открыла желтая команда, капитаном которой был Зинченко. Сам Александр из-за того, что до сих пор восстанавливается от повреждения, провел на поле немного времени. Автором первого гола стал экс-игрок Вест Хэм Юнайтед Марк Нобл.

Еще до перерыва за синих отличился легендарный Кларенс Зеедорф. Легенда Милана и Реала убрал Переса и пробил в девятку. Объятия после этого гола с Шевченко вернули поклонников на 20 лет назад, когда голландец и украинец поздравляли друг друга с успешным взятием ворот соперника.

Традиционный 15-минутный перерыв между таймами затянулся на 40 минут. В перерыве выступали британский музыкант Пит Доэрти, украинская группа Бумбокс, которая исполнила Ой, у лузі червона калина, а также шотландец Том Уокер.

На второй тайм команды вышли с существенно заменами в составах. На поле появились Михаил Мудрик и Дарио Срна. Команда Зинченко после перерыва смогла вернуть себе лидерство. Джек Уилшер отпасовал на Срну, который пробил мимо легендарного голкипера россонери Диду.

Команда синих снова отыгралась после точного удара экс-игрока Челси и Арсенала Уильяма Галласа с нескольких метров.

В итоге, товарищеская игра завершилась ничьей со счетом 2:2. Все собранные средства передадут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

— Лично для меня было большой честью быть причастным к этому. Я вижу знакомые лица, легенды, и, как оказалось, это было удивительно для такой фантастической цели. Очевидно, что сегодня это больше, чем просто футбол. Мы все получили удовольствие, и это была ничья. Не могу сетовать, — сказал экс-игрок Тоттенхэма Джермейн Дефо, который играл за команду Шевченко.

После матча музыкальный концерт для поклонников продолжился — выступали The Pretenders, Том Греннан и Святослав Вакарчук, который исполнил композицию Обійми.

ФК Челси на сайте сообщил, что на стадионе за игрой легенд футбола наблюдали более 30 тыс. зрителей. Многие были одеты в футболках сине-желтых цветов, с флагами Украины, а на самом стадионе раздавались скандирования Украина, Слава Украине — Героям Слава!

Андрей Шевченко, Лондон, Александр Зинченко, Футбол
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