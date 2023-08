Благотворительный матч Game4Ukraine: команды Шевченко и Зинченко разошлись миром

В Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж состоялся уникальный благотворительный матч Game4Ukraine, в котором команда Андрея Шевченко играла против команды Александра Зинченко.

Легенды мирового футбола и селебрити собрались вместе, чтобы игрой собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, который был разрушен российскими ракетами после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

На поле стадиона перед началом игры вышли все заявленные на матч игроки обеих команд в свитшотах, на которых было написано слово Freedom (Свобода). После чего прозвучали гимны Великобритании и Украины. Перед стартовым свистком футболисты стали в центральный круг и на стадионе включили обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Счет в матче открыла желтая команда, капитаном которой был Зинченко. Сам Александр из-за того, что до сих пор восстанавливается от повреждения, провел на поле немного времени. Автором первого гола стал экс-игрок Вест Хэм Юнайтед Марк Нобл.

MARK NOBLE SCORES!

Team Zinchenko take the lead in #Game4Ukraine pic.twitter.com/AGrS8T1Jbw

— Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023