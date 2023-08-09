За неделю до дебюта в профи: 18-летний украинский боксер утонул в озере

Украинский боксер Никита Бабич погиб в возрасте 18 лет накануне своего дебютного боя на профессиональном уровне.

Об этом сообщила Федерация бокса Украины в Telegram.

Сообщается, что Бабич 5 августа поехал в село Пуховка Киевской области купаться на озеро. Там его схватила судорога и он не смог удержаться на воде.

О смерти боксера стало известно в понедельник, когда обнаружили его тело.

Бабич должен был дебютировать на профи-ринге 12 августа в Броварах Киевской области в рамках вечера бокса промоутерской компании Top Boxing Generation. Его соперником должен был стать Михаил Хайнутдинов.

Вечер бокса в Броварах станет первым международным боксерским событием в Украине после полномасштабного вторжения России в нашу страну.

В главном поединке вечера состоится бой за титул чемпиона мира по версии UBO в первом полусреднем весе между украинцем Назри Рагимовым и панамским боксером Ирвингом Берри.

Фото: Федерация бокса Украины

Источник: Федерация бокса Украины

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