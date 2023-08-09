За неделю до дебюта в профи: 18-летний украинский боксер утонул в озере
Украинский боксер Никита Бабич погиб в возрасте 18 лет накануне своего дебютного боя на профессиональном уровне.
Об этом сообщила Федерация бокса Украины в Telegram.
Сообщается, что Бабич 5 августа поехал в село Пуховка Киевской области купаться на озеро. Там его схватила судорога и он не смог удержаться на воде.
О смерти боксера стало известно в понедельник, когда обнаружили его тело.
Бабич должен был дебютировать на профи-ринге 12 августа в Броварах Киевской области в рамках вечера бокса промоутерской компании Top Boxing Generation. Его соперником должен был стать Михаил Хайнутдинов.
Вечер бокса в Броварах станет первым международным боксерским событием в Украине после полномасштабного вторжения России в нашу страну.
В главном поединке вечера состоится бой за титул чемпиона мира по версии UBO в первом полусреднем весе между украинцем Назри Рагимовым и панамским боксером Ирвингом Берри.
Фото: Федерация бокса Украины
Источник: Федерация бокса Украины
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский