Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Потенциальный кандидат в сборную Украины стал капитаном клуба АПЛ

Макс Кілман
Фото: Getty Images

Футболист Макс Килман стал новым капитаном клуба английской Премьер-лиги Вулверхэмптона. Об этом сообщила пресс-служба волков.

26-летний игрок имеет украинское происхождение и играет на позиции защитника.

В прошлом сезоне он был вице-капитаном, а капитаном его назначили после ухода из клуба хавбека Рубена Невеша в саудовский Аль-Хиляль. Именно португалец перед этим носил капитанскую повязку.

— Меня избрали (капитаномю — Ред.) и, конечно, для меня это большая честь. Вне поля это приносит больше ответственности, но на поле я всегда буду делать все возможное и показывать свои лидерские качества по-своему, — сказал Килман в комментарии клубной пресс-службе.

Вулверхэмптон стартует в новом сезоне АПЛ матчем против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, который состоится 14 августа.

В 2021 году Килман хотел присоединиться к сборной Украины и получил украинский паспорт накануне Евро-2020. Однако ФИФА заблокировала переход футболиста из-за его выступлений за футзальную сборную Англии.

В июле 2023 года появилась информация, что Украинская ассоциация футбола еще раз попытается натурализовать Килмана.

Это также прокомментировал главный тренер сине-желтых Сергей Ребров. Он заявил, что рассмотрит его кандидатом в сборную Украины после того, как Макс получит украинское футбольное гражданство.

Источник: ФК Вулверхэмптон

АПЛ, Вулвергемптон, Макс Килман, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Две украинские команды могут сыграть в плей-офф отбора Лиги Европы – как такое возможно
тренування ФК Зорі
Благотворительный матч Game4Ukraine: команды Шевченко и Зинченко разошлись миром
Game4Ukraine
В ряды Шахтера во второй раз вернулся Чигринский
Дмитро Чигринський
Легенды мирового футбола и селебрити: известны окончательные составы команд матча Game4Ukraine
Game4Ukraine
Легендарный Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет
Джанлуїджі Буффон
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
Потенциальный кандидат в сборную Украины стал капитаном клуба АПЛ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (11.08.2023)
Потенциальный кандидат в сборную Украины стал капитаном клуба АПЛ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (11.08.2023)
Потенциальный кандидат в сборную Украины стал капитаном клуба АПЛ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (11.08.2023)
Потенциальный кандидат в сборную Украины стал капитаном клуба АПЛ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь