Потенциальный кандидат в сборную Украины стал капитаном клуба АПЛ
Футболист Макс Килман стал новым капитаном клуба английской Премьер-лиги Вулверхэмптона. Об этом сообщила пресс-служба волков.
26-летний игрок имеет украинское происхождение и играет на позиции защитника.
В прошлом сезоне он был вице-капитаном, а капитаном его назначили после ухода из клуба хавбека Рубена Невеша в саудовский Аль-Хиляль. Именно португалец перед этим носил капитанскую повязку.
— Меня избрали (капитаномю — Ред.) и, конечно, для меня это большая честь. Вне поля это приносит больше ответственности, но на поле я всегда буду делать все возможное и показывать свои лидерские качества по-своему, — сказал Килман в комментарии клубной пресс-службе.
Вулверхэмптон стартует в новом сезоне АПЛ матчем против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, который состоится 14 августа.
Your Wolves captain, @maxkilman © pic.twitter.com/qfpjWpo7vE
— Wolves (@Wolves) August 11, 2023
В 2021 году Килман хотел присоединиться к сборной Украины и получил украинский паспорт накануне Евро-2020. Однако ФИФА заблокировала переход футболиста из-за его выступлений за футзальную сборную Англии.
В июле 2023 года появилась информация, что Украинская ассоциация футбола еще раз попытается натурализовать Килмана.
Это также прокомментировал главный тренер сине-желтых Сергей Ребров. Он заявил, что рассмотрит его кандидатом в сборную Украины после того, как Макс получит украинское футбольное гражданство.
Источник: ФК Вулверхэмптон
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко