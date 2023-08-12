Потенциальный кандидат в сборную Украины стал капитаном клуба АПЛ

Футболист Макс Килман стал новым капитаном клуба английской Премьер-лиги Вулверхэмптона. Об этом сообщила пресс-служба волков.

26-летний игрок имеет украинское происхождение и играет на позиции защитника.

В прошлом сезоне он был вице-капитаном, а капитаном его назначили после ухода из клуба хавбека Рубена Невеша в саудовский Аль-Хиляль. Именно португалец перед этим носил капитанскую повязку.

— Меня избрали (капитаномю — Ред.) и, конечно, для меня это большая честь. Вне поля это приносит больше ответственности, но на поле я всегда буду делать все возможное и показывать свои лидерские качества по-своему, — сказал Килман в комментарии клубной пресс-службе.

Вулверхэмптон стартует в новом сезоне АПЛ матчем против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, который состоится 14 августа.

В 2021 году Килман хотел присоединиться к сборной Украины и получил украинский паспорт накануне Евро-2020. Однако ФИФА заблокировала переход футболиста из-за его выступлений за футзальную сборную Англии.

В июле 2023 года появилась информация, что Украинская ассоциация футбола еще раз попытается натурализовать Килмана.

Это также прокомментировал главный тренер сине-желтых Сергей Ребров. Он заявил, что рассмотрит его кандидатом в сборную Украины после того, как Макс получит украинское футбольное гражданство.

Источник: ФК Вулверхэмптон

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