Ястремская триумфовала на турнире в Польше — это ее первый титул WTA за четыре года

Украинка Даяна Ястремская стала победительницей теннисного турнира в польском Гродзиске-Мазовецком.

В финале челленджера WTA с призовым фондом $115 тыс. она обыграла бельгийку Грет Миннен со счетом 2:6, 6:1, 6:3.

Встреча длилась один час и 55 минут, за которые 23-летняя украинка выполнила три подачи на вылет и допустила шесть двойных ошибок.

Это уже четвертая очная встреча спортсменок, из которых в двух матчах фортуна была на стороне Даяны, а в одном победила Грет. Последний раз теннисистки встречались на корте в финале квалификации грунтового турнира серии Grand Slam Ролан Гаррос-2023. Тогда украинка одержала верх над бельгийкой.

Трофей турнира в Польше для Ястремской стал первым с 2019 года, когда она триумфовала во французском Страсбурге. В целом для нее это четвертый титул WTA в карьере.

В обновленном рейтинге WTA Даяна поднимется сразу на 37 позиций и станет 112-й ракеткой мира.

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