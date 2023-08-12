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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ястремская триумфовала на турнире в Польше — это ее первый титул WTA за четыре года

Даяна Ястремська
Фото: Getty Images

Украинка Даяна Ястремская стала победительницей теннисного турнира в польском Гродзиске-Мазовецком.

В финале челленджера WTA с призовым фондом $115 тыс. она обыграла бельгийку Грет Миннен со счетом 2:6, 6:1, 6:3.

Встреча длилась один час и 55 минут, за которые 23-летняя украинка выполнила три подачи на вылет и допустила шесть двойных ошибок.

Это уже четвертая очная встреча спортсменок, из которых в двух матчах фортуна была на стороне Даяны, а в одном победила Грет. Последний раз теннисистки встречались на корте в финале квалификации грунтового турнира серии Grand Slam Ролан Гаррос-2023. Тогда украинка одержала верх над бельгийкой.

Трофей турнира в Польше для Ястремской стал первым с 2019 года, когда она триумфовала во французском Страсбурге. В целом для нее это четвертый титул WTA в карьере.

В обновленном рейтинге WTA Даяна поднимется сразу на 37 позиций и станет 112-й ракеткой мира.

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Даяна Ястремськая, Теннис
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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Ястремская триумфовала на турнире в Польше — это ее первый титул WTA за четыре года
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