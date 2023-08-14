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Спорт
Юлия Соколова, редактор ленты

Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024, даже если там будут “нейтральные” россияне – Гутцайт

Олімпіада у Парижі
Фото: Depositphotos

Украина готова участвовать в летних Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), даже если на соревнованиях будут присутствовать так называемые нейтральные спортсмены из РФ и Беларуси.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта, президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в интервью Kyodo News.

– Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш прапор будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы в мире увидели, что Украина есть, была и будет, — подчеркнул он.

Министр напомнил, что в июле Международный олимпийский комитет (МОК) разослал всем странам приглашения на Олимпиаду, кроме России и Беларуси.

По словам Гутцайта, после этого шага Украина отказалась от бойкота олимпийских квалификационных соревнований, во время которых спортсмены борются за лицензию на Олимпиаду.

– Мы не обращаем внимания на этих спортсменов (из РФ и Беларуси, — Ред.), потому что для нас вообще не понятно, кто эти спортсмены, они под нейтральным флагом, — заявил министр.

В то же время Гутцайт отметил: если российские и белорусские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх под флагами своих стран, а не “нейтральными”, “мы не будем участвовать в этой Олимпиаде”.

Как отмечает издание, позиция Киева изменилась. Поскольку ранее в этом году в Министерстве молодежи и спорта допускали, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры-2024, если в них примут участие спортсмены из РФ и Беларуси даже под “нейтральным” флагом.

Такое заявление прозвучало в январе, когда МОК рассматривал возможность допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям при определенных условиях, в частности в “нейтральном” статусе.

В конце марта МОК рекомендовал разрешить участие в соревнованиях атлетов с паспортами РФ и Беларуси только индивидуально и в “нейтральном” статусе.

А в июле Международный олимпийский комитет не отправил РФ и Беларуси официальное приглашение на Олимпиаду-2024 в Париже.

Источник: Kyodo News

Война в Украине, Вадим Гутцайт, Олімпіада, Олимпийские игры, Париж, Російська агресія
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