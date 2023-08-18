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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Динамо прошло Арис и вышло в финал квалификации Лиги конференций

Динамо - Аріс
Фото: Getty Images

Динамо Киев одолело греческий Арис и вышло в финальный раунд плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.

В ответном матче третьего раунда отбора, который состоялся в Бухаресте на стадионе Супербет Арена, бело-синие одолели соперников со счетом 2:1 в основное время.

Поскольку в первой встрече греки праздновали победу 1:0, то игра перешла в овертайм, а затем в серию пенальти, где точнее были подопечные Мирчи Луческу — 6:5.

В первом тайме команды обменялись голами. Счет во встрече на 39-й минуте открыл испанский форвард Ариса Лорен Морон. Но перед свистком на перерыв Назар Волошин восстановил паритет.

Под занавес второго тайма динамовцам удалось забить второй гол. Автором стал Александр Караваев, который с лету пробил по воротам голкипера Лефтериоса Хутециотиса после диагональной передачи от партнера по команде.

Уже в овертайме номинальные гости остались в меньшинстве, после того как вторую желтую получил Домагой Павичич, но киевляне не смогли воспользоваться численным преимуществом. В серии пенальти греки не забили решающий пенальти, пробив выше ворот. Один из одиннадцатиметровых ударов парировал голкипер киевлян Георгий Бущан.

В следующем раунде Динамо встретится с турецким Бешикташем, который по итогам двух матчей прошел азербайджанский Нефтчи. Первая игра состоится 24 августа, ответный матч запланирован на 31 августа.

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Динамо, Лига конференций, Футбол
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