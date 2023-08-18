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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Футболист Яремчук оформил хет-трик в матче впервые за 2,5 года

Роман Яремчук
Фото: Getty Images

Форвард сборной Украины Роман Яремчук отметился хет-триком за бельгийский Брюгге в ответном матче третьего раунда Лиги конференций против исландского Акурейри.

Украинец появился на поле со стартовых минут, но в первом тайме забивали только его партнеры по команде Дедрик Боята и Михал Скурас.

Первым голом в матче 27-летний украинец отметился на 57-й минуте после паса Рафаэля Оньедики. Спустя девять минут Яремчук оформил дубль, а на 75-й минуте после паса от Ромера Верманта — гет-трик.

На это ему понадобилось 18 минут. По сути, за один матч Яремчук форвард сборной Украины забил больше голов, чем за весь прошлый сезон в Брюгге.

Гет-трик для Яремчука в матче против Акурейри стал первым с февраля 2021 года, когда украинец трижды отличился в одном матче чемпионата Бельгии за его тогдашнюю команду Гент.

В первом матче с исландским клубом Роман также отметился забитым голом. Сейчас на счету украинца в футболке Брюгге шесть голов, три ассиста в 31 матче.

За выход в групповой этап Лиги конференций Брюгге сыграет с испанской Осасуной. Первая игра запланирована на 24 августа, ответный матч должен состояться 31 августа.

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Брюгге, Лига конференций, Роман Яремчук, Футбол
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