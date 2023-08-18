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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Усик – Дюбуа: букмекеры назвали фаворита боя

Усик Дюбуа
Фото: Getty Images

Букмекеры активно принимают ставки на бой в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша) на Тарчински Арена.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.

Прогноз на бой Усик Дюбуа

Ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1.11, тогда как успех британца оценивается котировкой 8.40. На ничью дают 34.00.

На выигрыш Усика нокаутом предлагают коэффициент 1.50, на победу Дюбуа аналогичным образом — 10.00. Вероятность победы украинца по очкам 3.60, а британца 17.00.

Начало боя Александр Усик Даниэль Дюбуа запланировано ориентировочно на 23:00 по киевскому времени.

На кону поединка будут стоять все пояса, которыми владеет украинский боксер, WBO, IBF, WBA (Super), IBO и The Ring.

Призовой фонд поединка распределят в пропорции 75/25. То есть, Усик за бой заработает примерно $6 млн, а Дюбуа — чуть больше $2 млн. Но эта сумма станет самым большим гонораром в карьере 25-летнего британского боксера.

10 июля Усик и Дюбуа провели первую пресс-конференцию и дуэль взглядов после объявления даты боя.

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