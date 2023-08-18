Отправили жалкие провокации назад в Грецию: Динамо ответило на выходки фанатов Ариса

Киевское Динамо вышло в финальный раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, одолев греческий Арис во втором матче со счетом 2:1 (пен. 6:5).

После игры киевский клуб в своих социальных сетях отреагировал на провокации со стороны фанатов греческого клуба, которые вывесили в первой встрече провокационный баннер об Азове с прокремлевским нарративом.

— Отправили жалкие провокации обратно в Грецию, — написала пресс-служба клуба в соцсетях.

К сообщению было прикреплено фото, на котором эмблема батальона Азов, и подпись на английском языке: Азов — герои Украины.

Также клуб в соцсетях поделился еще одним совместным фото из раздевалки на стадионе после победы над Арисом. Снимок подписали: За Украину! За ее героев!

Стоит добавить, что после финального свистка голкипер киевлян Георгий Бущан и некоторые футболисты бело-синих подбежали к сектору греческих фанатов и демонстративно показали, что думают об их выходках.

Защищать своих фанатов побежали некоторые футболисты Ариса. Небольшую стычку на поле стадиона быстро удалось уладить, однако трое футболистов Георгий Бущан, Владислав Дубинчак и греческий хавбек Лазарос Христодулопулос получили от арбитра по желтой карточке за неспортивное поведение.

В финальном раунде плей-офф квалификации турнира Динамо встретится с турецким Бешикташем. Первая игра запланирована на 24 августа.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.