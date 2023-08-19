Перед матчем с Украиной: сборная Италии получила нового тренера
Новым главным тренером сборной Италии по футболу стал 64-летний специалист Лучано Спаллетти. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Италии.
Срок действия соглашения со Спаллетти не сообщается, но СМИ пишут, что оно будет рассчитано до 2026 года.
В тренерском кресле он заменил Роберто Манчини, который 13 августа покинул эту должность по собственному желанию.
Спаллетти приступит к работе с 1 сентября, а официальная презентация нового тренера Скуадры Адзуры запланирована в начале осени.
è il nuovo della #Nazionale
Gravina: “Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali”
Il comunicato https://t.co/mnthIscXWw#Spalletti #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/aw8yT4TVML
— Nazionale Italiana (@Azzurri) August 18, 2023
Заметим, что сборная Италии является одной из соперниц национальной команды Украины в группе С в отборе на чемпионат Европы-2024. В рамках матча квалификации итальянцы будут принимать сине-желтых 12 сентября в Милане.
Сейчас лидером группы остается сборная Англии, у которой 12 очков по итогам четырех матчей. На втором месте Украина (6 очков в 3 матчах), следом идут Италия (3 очка в 2 матчах), Северная Македония (3 очка в 3 матчах) и Мальта (без очков в 4 матчах).
Что известно о Спаллетти?
Он возглавлял восемь различных клубов Италии, в частности миланский Интер, Рому и Наполи.
Между периодами работы с римским клубом Спаллетти пять лет возглавлял российский клуб Зенит (2009-2014). Тогда он заявлял, что ему комфортнее работать в стране-террористке, чем в Италии.
Под руководством Спаллетти неаполитанцы выиграли Серию А в сезоне-2022/23. Для клуба этот титул стал первым за 33 года. После чемпионства с Наполи он решил взять творческий отпуск на год, впрочем уже через три месяца возглавил сборную Италии.
Также в 2023 году Спаллетти решил поздравить с чемпионством в России свой бывший клуб. Пользователи украинского сегмента соцсетей тогда бурно раскритиковали итальянского специалиста.
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