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Юлия Захарченко, редактор ленты

Свободу Украине! В финале ЧМ по футболу среди женщин на поле выбежал болельщик

Свободу Украине! В финале ЧМ по футболу среди женщин на поле выбежал болельщик
Фото: Getty Images

В финале Чемпионата мира по футболу среди женщин, который состоялся 20 августа, на поле выбежал мужчина с посланием против российского диктатора Владимира Путина и в поддержку Украины из-за полномасштабной войны, начатой Москвой.

Об этом сообщают иностранные издания, а соответствующие снимки публикуют фотографы, которые побывали на матче. На кадрах можно увидеть, что у болельщика написано на футболке два послания: Свободу Украине и Стоп, Путлер.

По данным иностранных журналистов, мужчину, который устроил акцию протеста, задержали и увели сотрудники стадиона.

Финал Чемпионата мира по футболу среди женщин завершился со счетом 1:0 в пользу Испании.

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Война в Украине, Владимир Путин, Свобода, Футбол, Чемпионат мира
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