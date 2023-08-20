Свободу Украине! В финале ЧМ по футболу среди женщин на поле выбежал болельщик
В финале Чемпионата мира по футболу среди женщин, который состоялся 20 августа, на поле выбежал мужчина с посланием против российского диктатора Владимира Путина и в поддержку Украины из-за полномасштабной войны, начатой Москвой.
Об этом сообщают иностранные издания, а соответствующие снимки публикуют фотографы, которые побывали на матче. На кадрах можно увидеть, что у болельщика написано на футболке два послания: Свободу Украине и Стоп, Путлер.
По данным иностранных журналистов, мужчину, который устроил акцию протеста, задержали и увели сотрудники стадиона.
Финал Чемпионата мира по футболу среди женщин завершился со счетом 1:0 в пользу Испании.
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