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Легче соперника: Усик и Дюбуа прошли традиционное взвешивание перед боем

Усик Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа прошли традиционное взвешивание накануне боя.

Так, вес Усика составляет 100,2 кг, а его оппонента Даниэля — 105,8 кг. Таким образом, украинский боксер легче своего соперника.

На взвешивании Усик вышел на сцену с флагом, на котором была надпись Фортеця Бахмут, выразив уважение украинским военным, которые героически защищают город от российского врага.

Поединок Усик — Дюбуа пройдет 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми сейчас владеет украинец.

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Усик Дюбуа

Напомним, что 36-летний Усик одержал 20 побед (13 — нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 — нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Фото: скриншот BT Sport Boxing

Александр Усик
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