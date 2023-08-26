Бой в супертяжелом весе между украинским чемпионом мира по версиям WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве, Польша. Поединок начнется около 23.00 по киевскому времени.

Вечер бокса состоится на Тарчински Арена, а на кону главного поединка будут стоять пояса WBO, IBF, WBA (Super), IBO и The Ring, которые принадлежат Усику.

Где смотреть бой Усик — Дюбуа

Прямую трансляцию поединка любители бокса на территории Украины смогут посмотреть на платформе MEGOGO.

Показ боя будет доступен для подписчиков пакетов Легкий, Оптимальный, Максимальный и Спорт. Трансляция состоится на интерактивном канале MEGOGO Гонг и в отдельном поп-ап-канале, который появится на сервисе в день поединка.

Кроме боя Усика и Дюбуа, платформа будет транслировать и поединки в андеркарде вечера бокса.

В Британии бой будет доступен на TNT Sports Box Office (TNT Sports — новое название BT Sport), в США бой покажет ESPN Plus.

Полный файткард боев во Вроцлаве:

Александр Усик (Украина) — Даниэль Дюбуа (Великобритания);

Денис Беринчик (Украина) — Энтони Йигит (Швеция);

Дмитрий Митрофанов (Украина) — Хамза Шираз (Великобритания);

Даниэль Лапин (Украина) — Аро Шварц (Германия);

Федор Черкашин (Польша) — Анауэль Нгамиссенгуе (Конго);

Рафал Вольчецкий (Польша) — Роберто Арриаза (Никарагуа);

Василе Чеботари (Молдова) — Хоэль Хулио (Колумбия);

Нурсултан Аманжолов (Казахстан) — Лазизбек Муллоджонов (Узбекистан);

Александр Соломенников (Украина) — Петр Гудель (Польша);

Зияд Алмааюф (США) — Янош Пензес (Венгрия);

Брайс Миллс (США) — Дамиан Тимош (Польша);

Ярослав Харциз (Украина) — Конрад Чайковский (Польша).

Последний раз Усик выходил на ринг 20 августа 2022 года. Это был бой-реванш против британца Энтони Джошуа, в котором Усик одержал победу по итогам 12 раундов решением судей.

Фото: TNT Sports

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