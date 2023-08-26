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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Где смотреть бой Усик — Дюбуа

Усик Дюбуа

Бой в супертяжелом весе между украинским чемпионом мира по версиям WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве, Польша. Поединок начнется около 23.00 по киевскому времени.

Вечер бокса состоится на Тарчински Арена, а на кону главного поединка будут стоять пояса WBO, IBF, WBA (Super), IBO и The Ring, которые принадлежат Усику.

Где смотреть бой Усик — Дюбуа

Прямую трансляцию поединка любители бокса на территории Украины смогут посмотреть на платформе MEGOGO.

Показ боя будет доступен для подписчиков пакетов Легкий, Оптимальный, Максимальный и Спорт. Трансляция состоится на интерактивном канале MEGOGO Гонг и в отдельном поп-ап-канале, который появится на сервисе в день поединка.

Кроме боя Усика и Дюбуа, платформа будет транслировать и поединки в андеркарде вечера бокса.

В Британии бой будет доступен на TNT Sports Box Office (TNT Sports — новое название BT Sport), в США бой покажет ESPN Plus.

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Усик Дюбуа

Полный файткард боев во Вроцлаве:

  • Александр Усик (Украина) — Даниэль Дюбуа (Великобритания);
  • Денис Беринчик (Украина) — Энтони Йигит (Швеция);
  • Дмитрий Митрофанов (Украина) — Хамза Шираз (Великобритания);
  • Даниэль Лапин (Украина) — Аро Шварц (Германия);
  • Федор Черкашин (Польша) — Анауэль Нгамиссенгуе (Конго);
  • Рафал Вольчецкий (Польша) — Роберто Арриаза (Никарагуа);
  • Василе Чеботари (Молдова) — Хоэль Хулио (Колумбия);
  • Нурсултан Аманжолов (Казахстан) — Лазизбек Муллоджонов (Узбекистан);
  • Александр Соломенников (Украина) — Петр Гудель (Польша);
  • Зияд Алмааюф (США) — Янош Пензес (Венгрия);
  • Брайс Миллс (США) — Дамиан Тимош (Польша);
  • Ярослав Харциз (Украина) — Конрад Чайковский (Польша).

Последний раз Усик выходил на ринг 20 августа 2022 года. Это был бой-реванш против британца Энтони Джошуа, в котором Усик одержал победу по итогам 12 раундов решением судей.

Фото: TNT Sports

Бокс, Александр Усик
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