Где смотреть бой Усик — Дюбуа
Бой в супертяжелом весе между украинским чемпионом мира по версиям WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве, Польша. Поединок начнется около 23.00 по киевскому времени.
Вечер бокса состоится на Тарчински Арена, а на кону главного поединка будут стоять пояса WBO, IBF, WBA (Super), IBO и The Ring, которые принадлежат Усику.
Где смотреть бой Усик — Дюбуа
Прямую трансляцию поединка любители бокса на территории Украины смогут посмотреть на платформе MEGOGO.
Показ боя будет доступен для подписчиков пакетов Легкий, Оптимальный, Максимальный и Спорт. Трансляция состоится на интерактивном канале MEGOGO Гонг и в отдельном поп-ап-канале, который появится на сервисе в день поединка.
Кроме боя Усика и Дюбуа, платформа будет транслировать и поединки в андеркарде вечера бокса.
В Британии бой будет доступен на TNT Sports Box Office (TNT Sports — новое название BT Sport), в США бой покажет ESPN Plus.
Полный файткард боев во Вроцлаве:
- Александр Усик (Украина) — Даниэль Дюбуа (Великобритания);
- Денис Беринчик (Украина) — Энтони Йигит (Швеция);
- Дмитрий Митрофанов (Украина) — Хамза Шираз (Великобритания);
- Даниэль Лапин (Украина) — Аро Шварц (Германия);
- Федор Черкашин (Польша) — Анауэль Нгамиссенгуе (Конго);
- Рафал Вольчецкий (Польша) — Роберто Арриаза (Никарагуа);
- Василе Чеботари (Молдова) — Хоэль Хулио (Колумбия);
- Нурсултан Аманжолов (Казахстан) — Лазизбек Муллоджонов (Узбекистан);
- Александр Соломенников (Украина) — Петр Гудель (Польша);
- Зияд Алмааюф (США) — Янош Пензес (Венгрия);
- Брайс Миллс (США) — Дамиан Тимош (Польша);
- Ярослав Харциз (Украина) — Конрад Чайковский (Польша).
Последний раз Усик выходил на ринг 20 августа 2022 года. Это был бой-реванш против британца Энтони Джошуа, в котором Усик одержал победу по итогам 12 раундов решением судей.
Фото: TNT Sports