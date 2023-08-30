Белоруска ждала у сетки: бельгийка Заневская не пожала руку Соболенко на US Open-2023

Бельгийская теннисистка украинского происхождения Марина Заневская уступила в первом круге US Open-2023 второй ракетке мира Арине Соболенко, белоруске, которая выступает под нейтральным флагом.

Заневская проиграла в двух сетах 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте один час и 19 минут.

Уроженка Одессы трижды подала на вылет, сделала три брейка и допустила шесть двойных ошибок, у ее соперницы девять эйсов, шесть брейков и восемь двойных ошибок.

После матча Соболенко ждала ее у корта для рукопожатия, но Заневская рукой показала, что не будет этого делать. После чего обе спортсменки пожали руку судье на вышке.

Еще перед стартом Открытого чемпионата США по теннису Заневская, которая занимает 62-ю строчку в рейтинге WTA, сообщила, что турнир в Нью-Йорке станет последним в ее профессиональной карьере. Сообщалось, что у спортсменки хронические проблемы со спиной на протяжении последних четырех лет.

Что известно о Марине Заневской?

Она родилась в Одессе в 1993 году. Занималась теннисом в бельгийской академии под руководством олимпийской чемпионки по теннису Жюстин Энен и Карлоса Родригеса.

Она является победительницей двух юниорских турниров Grand Slam в парном разряде — US Open-2009 и Ролан Гаррос-2011.

В сентябре 2016 года стало известно, что Заневская получила гражданство Бельгии.

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