Английский клуб объявил о переходе Русина и ждет международного разрешения

Английский Сандерленд объявил о достижении договоренностей с луганской Зарей о переходе форварда Назария Русина за необъявленную сумму. Об этом сообщила пресс-служба.

24-летний футболист прошел медицинское обследование в Париже и согласовал четырехлетний контракт с опцией пролонгации ше на год с клубом, который выступает в Чемпионшипе.

Ласкаво просимо, Русин

We are delighted to announce that an agreement has been reached with Zorya Luhansk for the transfer of Nazariy Rusyn for an undisclosed fee.#SAFC

