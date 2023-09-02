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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Английский клуб объявил о переходе Русина и ждет международного разрешения

Назарій Русин
Фото: ФК Заря

Английский Сандерленд объявил о достижении договоренностей с луганской Зарей о переходе форварда Назария Русина за необъявленную сумму. Об этом сообщила пресс-служба.

24-летний футболист прошел медицинское обследование в Париже и согласовал четырехлетний контракт с опцией пролонгации ше на год с клубом, который выступает в Чемпионшипе.

В Сандерленде уточнили, что трансфер будет оформлен окончательно после получения международного разрешения. После его получения Русин присоединится к своим новым партнерам по команде.

— Назарий — игрок, за которым мы наблюдали в течение определенного времени, и после сложного процесса, который разворачивался в течение лета, мы рады, что заключили соглашение о его переходе в клуб. Он активный и умный форвард, который любит использовать свободное пространство, — сказал спортивный директор черных котов Кристиан Спикман.

В футболке Зари Русин забил 21 гол и отдал десять результативных передач в 49 матчах за луганчан. За молодежную сборную Украины U-21 Русин забил шесть мячей в десяти матчах, а в мае 2023 года получил вызов в национальную команду.

После стартовых четырех туров Чемпионшипа Сандерленд занимает 18 место среди 24-х команд и имеет в своем активе пока четыре очка. Лидером турнирной таблицы является Лестер (12 очков).

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Источник: ФК Сандерленд 

Трансфер, Футбол, Чемпіоншип
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