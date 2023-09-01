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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Форвард сборной Украины перешел в топ-клуб чемпионата Испании

Роман Яремчук

Украинский футболист Роман Яремчук стал игроком испанской Валенсии. Об этом сообщил официальный сайт летучих мышей.

27-летний футболист перешел в клуб Ла Лиги из бельгийского Брюгге на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. О наличии опции выкупа у Валенсии не сообщается.

В Валенсии Роман будет конкурировать за место в составе с центральными форвардами Уго Дуро и Диего Лопесом. Еще один нападающий Альберто Мари сейчас в лазарете и должен вернуться в начале декабря.

Ранее испанские СМИ сняли Яремчука в аэропорту Испании.

В текущем сезоне за Брюгге украинец сыграл в пяти матчах, отметившись четырьмя голами. Кроме бельгийского Брюгге, Яремчук также защищал цвета бельгийского Гента и португальской Бенфики.

Он стал четвертым украинцем в чемпионате Испании. Напомним, голкипер Андрей Лунин является игроком мадридского Реала, а в Жироне выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Валенсия после трех игр идет шестой в турнирной таблице с двумя победами и одним поражением.

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Фото: ФК Валенсия

Джерело: ФК Валенсия

Брюгге, Валенсия, Прімера, Роман Яремчук, Трансфер, Футбол
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