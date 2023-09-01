Форвард сборной Украины перешел в топ-клуб чемпионата Испании
Украинский футболист Роман Яремчук стал игроком испанской Валенсии. Об этом сообщил официальный сайт летучих мышей.
27-летний футболист перешел в клуб Ла Лиги из бельгийского Брюгге на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. О наличии опции выкупа у Валенсии не сообщается.
BENVINGUT, YAREMCHUK! #BenvingutYaremchuk#ADNVCF pic.twitter.com/vBuIfnhpjo
— Valencia CF (@valenciacf) September 1, 2023
В Валенсии Роман будет конкурировать за место в составе с центральными форвардами Уго Дуро и Диего Лопесом. Еще один нападающий Альберто Мари сейчас в лазарете и должен вернуться в начале декабря.
Ранее испанские СМИ сняли Яремчука в аэропорту Испании.
Somos muy de YAREMCHUK
El ucraniano, entre risas a su llegada a Valencia con su nuevo ‘fan’.
@German_ml23 pic.twitter.com/vWrdFAbRTL
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2023
В текущем сезоне за Брюгге украинец сыграл в пяти матчах, отметившись четырьмя голами. Кроме бельгийского Брюгге, Яремчук также защищал цвета бельгийского Гента и португальской Бенфики.
Он стал четвертым украинцем в чемпионате Испании. Напомним, голкипер Андрей Лунин является игроком мадридского Реала, а в Жироне выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик.
В текущем розыгрыше Ла Лиги Валенсия после трех игр идет шестой в турнирной таблице с двумя победами и одним поражением.
Фото: ФК Валенсия
Джерело: ФК Валенсия
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