Форвард сборной Украины перешел в топ-клуб чемпионата Испании

Украинский футболист Роман Яремчук стал игроком испанской Валенсии. Об этом сообщил официальный сайт летучих мышей.

27-летний футболист перешел в клуб Ла Лиги из бельгийского Брюгге на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. О наличии опции выкупа у Валенсии не сообщается.

В Валенсии Роман будет конкурировать за место в составе с центральными форвардами Уго Дуро и Диего Лопесом. Еще один нападающий Альберто Мари сейчас в лазарете и должен вернуться в начале декабря.

Ранее испанские СМИ сняли Яремчука в аэропорту Испании.

Somos muy de YAREMCHUK El ucraniano, entre risas a su llegada a Valencia con su nuevo ‘fan’. @German_ml23 pic.twitter.com/vWrdFAbRTL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2023

В текущем сезоне за Брюгге украинец сыграл в пяти матчах, отметившись четырьмя голами. Кроме бельгийского Брюгге, Яремчук также защищал цвета бельгийского Гента и португальской Бенфики.

Он стал четвертым украинцем в чемпионате Испании. Напомним, голкипер Андрей Лунин является игроком мадридского Реала, а в Жироне выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Валенсия после трех игр идет шестой в турнирной таблице с двумя победами и одним поражением.

Фото: ФК Валенсия

Джерело: ФК Валенсия

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.