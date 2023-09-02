После победы над Дюбуа: WBA назвала Усика лучшим боксером августа
Обладатель чемпионских поясов WBO, WBA Super, IBF, IBO и The Ring Александр Усик признан лучшим боксером августа по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Об этом сообщила пресс-служба WBA на официальном сайте.
— Августовский рейтинг WBA уже опубликован в соответствующем разделе веб-портала, а вместе с ним и индивидуальные награды за восьмой месяц года. Кроме Усика, почетную награду получил Отар Ераносян, — отметили в боксерской организации.
В конце последнего месяца лета украинец одержал победу техническим нокаутом в поединке против британца Даниэля Дюбуа. Бой состоялся в польском Вроцлаве.
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Победа над Дюбуа для Усика стала 21-й на профессиональном ринге. 14 раз украинский боксер завершал поединки досрочно. Для украинца это была вторая защита поясов.
Напомним, в пятом раунде боя Усик-Дюбуа британец ударил украинца в пах. Рефери засчитал его как удар ниже пояса и дал пять минут Усику на восстановление. Команда Дюбуа считает, что удар был в рамках правил.
29 августа WBA объявила вердикт по итогам боя между Усиком и Дюбуа относительно эпизода в пятом раунде. Там акцентировали на правильном решении рефери на ринге в спорном эпизоде.
Источник: WBA
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