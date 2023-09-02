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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сначала игра против Порту: расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов

ФК Шахтар
Фото: ФК Шахтер

Определился календарь донецкого Шахтера на стадии группового этапа в текущем розыгрыше Лиги чемпионов-2023/24.

Шахтер — единственный представитель чемпионата Украины, который сыграет в самом престижном еврокубковом футбольном турнире. Горняки квалифицировались в турнир напрямую в статусе чемпиона УПЛ.

Домашние матчи подопечные Патрика ван Леувена будут проводить в немецком Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион.

По итогам жеребьевки Лиги чемпионов горняки попали в квартет H вместе с испанской Барселоной, португальским Порту и бельгийским Антверпеном.

Первая игра на стадии группового этапа запланирована на 19 сентября против Порту. Это будет номинальная домашняя игра.

Календарь Шахтера на стадии группового этапа ЛЧ

  • Шахтер — Порту, вторник, 19 сентября;
  • Антверпен — Шахтер, среда, 4 октября;
  • Барселона — Шахтер, среда, 25 октября;
  • Шахтер — Барселона, вторник, 7 ноября;
  • Шахтер — Антверпен, вторник, 28 ноября;
  • Порту — Шахтер, среда, 13 декабря.

С результатами жеребьевки Лиги чемпионов и составами всех групп, вы можете ознакомиться в нашем материале.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский Манчестер Сити. Финал текущего розыгрыша турнира запланирован на 1 июня 2024. Он должен состояться на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания).

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Источник: ФК Шахтер
Ліга чемпіонів, Футбол, Шахтар
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