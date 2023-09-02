Сначала игра против Порту: расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов
Определился календарь донецкого Шахтера на стадии группового этапа в текущем розыгрыше Лиги чемпионов-2023/24.
Шахтер — единственный представитель чемпионата Украины, который сыграет в самом престижном еврокубковом футбольном турнире. Горняки квалифицировались в турнир напрямую в статусе чемпиона УПЛ.
Домашние матчи подопечные Патрика ван Леувена будут проводить в немецком Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион.
По итогам жеребьевки Лиги чемпионов горняки попали в квартет H вместе с испанской Барселоной, португальским Порту и бельгийским Антверпеном.
Первая игра на стадии группового этапа запланирована на 19 сентября против Порту. Это будет номинальная домашняя игра.
Календарь Шахтера на стадии группового этапа ЛЧ
- Шахтер — Порту, вторник, 19 сентября;
- Антверпен — Шахтер, среда, 4 октября;
- Барселона — Шахтер, среда, 25 октября;
- Шахтер — Барселона, вторник, 7 ноября;
- Шахтер — Антверпен, вторник, 28 ноября;
- Порту — Шахтер, среда, 13 декабря.
С результатами жеребьевки Лиги чемпионов и составами всех групп, вы можете ознакомиться в нашем материале.
Действующим победителем Лиги чемпионов является английский Манчестер Сити. Финал текущего розыгрыша турнира запланирован на 1 июня 2024. Он должен состояться на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания).
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