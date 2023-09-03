Им это неинтересно: Ребров рассказал, как на Ближнем Востоке относятся к войне в Украине

Наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал об отношении на Ближнем Востоке к войне в Украине, которую развязала Россия.

Прежде чем возглавить сине-желтых он два года тренировал клуб Аль-Айн из ОАЭ, а чуть ранее саудовский Аль-Ахли.

По словам специалиста, в ОАЭ развязанная Россией захватническая война против Украины почти никому не интересна. Но тренер добавил, что в Аль-Айне все поддерживали нашу страну.

— Им действительно это неинтересно. Но я помню, в моей команде все поддерживали Украину. Если вы помните, когда мы выиграли чемпионат ОАЭ, все сфотографировались с украинским флагом. Вся команда была рядом и помогла нам. Даже сейчас, когда в Аль-Айне играл Андрей Ярмоленко, все уважительно к нему относились. Когда я спрашивал у игроков, то да — они слышат о войне, поддерживают, — рассказал Ребров.

Футбольный специалист добавил, что Эмираты — это очень нейтральная страна, в которой даже не позволяют проносить на стадион флаг.

Поэтому Ребров признался, что для него было неожиданно, когда ему разрешили взять флаг на стадион: Потому что сама страна — очень нейтральная и очень трудно там что-то изменить.

Отметим, что 3 сентября национальная сборная Украины начала подготовку к сентябрьским матчам в отборе на Евро-2024 против команд Англии и Италии. Команда остановилась во вроцлавском пригороде — Тшебнице. Сегодня запланирована первая тренировка игроков.

Источник: Бомбардир

Фото: Al Ain FC

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.