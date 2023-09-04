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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Golden Boy-2023: три украинских футболиста номинированы на премию

Максим Дячук,
Фото: Динамо Киев

Три украинских футболиста попали в номинанты на премию Golden Boy-2023, которую ежегодно вручают лучшему молодому игроку до 21 года, выступающему в Европе.

Как сообщает сайт премии, в сотню номинантов попали: защитник киевского Динамо Максим Дячук, вратарь полтавской Ворсклы Павел Исенко и голкипер луганской Зари Александр Сапутин.

Дячук расположился на 59-м месте с рейтингом 67,3, чуть ниже на 67-м в списке идет Исенко (65,1), а следом — Сапутин (65,2).

Главными фаворитами на получение приза считаются: английский хавбек Реала Джуд Беллингем, немецкий полузащитник Баварии Джамал Мусиала, португальский защитник Бенфики Антониу Силва, испанский полузащитник Барселоны Гави и нидерландец Хави Симонс, выступающий за РБ Лейпциг.

В прошлом году на премию Golden Boy был номинирован защитник сборной Украины Илья Забарный. Тогда лауреатом премии стал испанец Гави.

Награда Golden Boy вручается с 2003 года. Ее лауреатами ранее становились Лионель Месси, Иско, Сеск Фабрегас, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Поль Погба и другие.

Источник: Golden Boy

Golden Boy, Футбол
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