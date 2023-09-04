О деталях не спрашивал: Кривцов рассказал, как Месси относится к войне в Украине
Защитник сборной Украины и американского клуба Интер Майами Сергей Кривцов рассказал об отношении звездных одноклубников Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбы к войне в Украине.
Экс-игрок Шахтера признался, что пока общение с ними ограничено, ведь английским владеет только Бускетс. Он добавил, что Альба и Месси сейчас его изучают.
Кривцов сказал, что его партнерам известно о ситуации в Украине.
— Они в курсе ситуации. О деталях не спрашивали, но всем обо всем известно, сочувствуют и поддерживают, — сказал футболист.
По словам Кривцова, для него стало неожиданностью, когда Интер Майами подписал современных легенд футбола. Игрок сказал, что когда подписывал контракт, то имел инсайд, что вскоре к команде должен был присоединиться Бускетс. Разговоры о Месси тоже были, но он добавил, что не был уверен на 100%, что это произойдет, но надеялся.
— Это большая возможность тренироваться и играть с такими футболистами, которые выиграли в футболе все. Дает возможность учиться новому и приобретать опыт. Все увидели, насколько изменились результаты Интера в последних десяти матчах и, думаю, что в этом весомый вклад этих ребят, — сказал Кривцов.
Напомним, Сергей Кривцов вызван на сентябрьские матчи национальной сборной Украины в отборе на Евро-2024.
Пресс-служба УАФ сообщила, что он последним присоединится к тренировочному лагерю, ведь игра Интера Майами против Лос-Анджелеса в МЛС была запланирована на 5.00 по Киеву в понедельник.
Источник: УПЛ ТВ
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