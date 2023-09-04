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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Мой долг перед отцом: Серхио Рамос вернулся в Севилью спустя 18 лет

Серхіо Рамос

Бывший защитник мадридского Реала и Пари Сен-Жермен Серхио Рамос вернулся в ФК Севилья, воспитанником академии которой является.

Пресс-служба клуба сообщила, что 37-летний футболист после прохождения медосмотра подписал однолетнее соглашение с красно-белыми. В родном клубе он выбрал себе 35-й номер.

— Выпускник академии возвращается в клуб спустя 18 лет после того, как он подписал контракт с Реалом в 2005 году, в возрасте 19 лет, — заявили в Севилье.

После переезда на Сантьяго Бернабеу Рамос в рядах королевского клуба отыграл 16 сезонов, после чего еще два сезона провел, выступая за французский ПСЖ. В Севилью он вернулся в статусе свободного агента.

За сборную Испании Рамос сыграл в 180 матчах, в которых 23 раза отмечался в футболке Ла Рохи. С национальной командой он выигрывал чемпионаты Европы в 2008 и 2012 годах, а также чемпионат мира-2010.

Различные СМИ и инсайдеры сообщали, что Рамосом интересовались саудовский Аль-Иттихад, турецкий Галатасарай, португальский Порту и клубы MLS, но он выбрал Севилью.

В аэропорту Севильи он сказал журналистам: Приехать сюда было долгом перед отцом, дедом и Пуэртой.

Антонио Пуэрта — бывший игрок Севильи, который умер в 2007-м в возрасте 22 лет. Он умер в госпитале после сердечного приступа во время игры первого тура Ла Лиги против Хетафе. Пуэрта был двукратным победителем Кубка УЕФА.

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Источник: ФК Севилья

Фото: ФК Севилья

Прімера, Севилья, Серхио Рамос, Трансфер, Футбол
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