Мой долг перед отцом: Серхио Рамос вернулся в Севилью спустя 18 лет
Бывший защитник мадридского Реала и Пари Сен-Жермен Серхио Рамос вернулся в ФК Севилья, воспитанником академии которой является.
Пресс-служба клуба сообщила, что 37-летний футболист после прохождения медосмотра подписал однолетнее соглашение с красно-белыми. В родном клубе он выбрал себе 35-й номер.
— Выпускник академии возвращается в клуб спустя 18 лет после того, как он подписал контракт с Реалом в 2005 году, в возрасте 19 лет, — заявили в Севилье.
После переезда на Сантьяго Бернабеу Рамос в рядах королевского клуба отыграл 16 сезонов, после чего еще два сезона провел, выступая за французский ПСЖ. В Севилью он вернулся в статусе свободного агента.
@SergioRamos vuelve a casa. #WeareSevilla pic.twitter.com/eeJ0l40fFM
— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 4, 2023
За сборную Испании Рамос сыграл в 180 матчах, в которых 23 раза отмечался в футболке Ла Рохи. С национальной командой он выигрывал чемпионаты Европы в 2008 и 2012 годах, а также чемпионат мира-2010.
Различные СМИ и инсайдеры сообщали, что Рамосом интересовались саудовский Аль-Иттихад, турецкий Галатасарай, португальский Порту и клубы MLS, но он выбрал Севилью.
В аэропорту Севильи он сказал журналистам: Приехать сюда было долгом перед отцом, дедом и Пуэртой.
Антонио Пуэрта — бывший игрок Севильи, который умер в 2007-м в возрасте 22 лет. Он умер в госпитале после сердечного приступа во время игры первого тура Ла Лиги против Хетафе. Пуэрта был двукратным победителем Кубка УЕФА.
Источник: ФК Севилья
Фото: ФК Севилья
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