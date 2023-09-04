Мы с Месси пережили ад: Неймар шокировал заявлением о периоде в ПСЖ — в клубе ответили

Бразильский форвард саудовского Аль-Хиляля Неймар рассказал, что последний сезон во французском ПСЖ для него и Лионеля Месси стал адом.

Об этом звезда сборной Бразилии рассказал в интервью изданию Globoesporte.

У Неймара спросили, рад ли он что Месси стал чемпионом мира по футболу вместе со сборной Аргентины и относительно мнения, что футбол был справедливым к аргентинцу.

— Я был очень рад за год, который он (Месси, — Ред.) провел, но в то же время очень грустно, потому что он почувствовал обе стороны медали. Он попал в рай со сборной Аргентины, он выиграл все в последние годы, а с ПСЖ он пережил ад, мы пережили ад, и он, и я, — сказал Неймар.

Бразилец добавил, что он и Месси расстроены, ведь переходили в парижский гранд, чтобы стать чемпионами и попытаться войти в историю. По мнению Неймара, этого сделать им не удалось.

Он сказал, что Месси покинул ПСЖ так, как, с футбольной точки зрения футбола, этого не заслуживал.

— Все знают, что это парень, который тренируется, который борется, если он проигрывает, он злится. Он был несправедливо обвинен, на мой взгляд. Но в то же время я был очень рад, что он выиграл Мундиаль. Как вы сказали, на этот раз футбол был справедлив. Поскольку сборная Бразилии вылетела, Месси заслужил такое завершение карьеры, — сказал Неймар.

Реакция ПСЖ на слова Неймара

В ПСЖ отреагировали на слова Неймара о пережитом аде вместе с Месси. В клубе заявили, что оба игрока на самом деле хотели остаться в команде.

— Мы не даем никаких комментариев. Мы имеем определенную элегантность. Интересно, что оба игрока (Месси и Неймар, — Ред.) хотели остаться в ПСЖ, — приводит заявление парижан издание L’Equipe.

После матча Лиги 1 у главного тренера ПСЖ Луиса Энрика попросили прокомментировать высказывания Неймара. Тот сказал, что это личный опыт бразильца, и он не хочет углубляться в эту историю.

Он сказал, что может рассказать о своем опыте с клубом. По словам Энрике он возглавляет уникальную команду и работает в клубе, который доверяет ему на 100%.

В свой последний сезон на Парк де Пренс Месси и Неймар подвергались критике со стороны болельщиков. Ультрас клуба преследовали футболистов, чтобы выразить свое недовольство их выступлениями за команду.

В июле американский клуб Интер Майами официально объявил о переходе Месси на правах свободного агента. А в середине августа стало известно, что Неймар перебрался в аравийский Аль-Хиляль из ПСЖ.

Источник: Globoesporte

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.